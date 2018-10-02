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Saldırıya uğraya doktorun tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Bahçelievler Medicana Hastanesi Medikal Direktörü Dr. Oğuzhan Cücü: - "(Doktor Fikret Hacıosman'ın) Şu an için yoğun bakımda tedavisini devam ettirmekteyiz. Yaşamsal durumu kritik. Geçecek her vakit bizim için çok önemli. Şu anda kritik süreci devam etmekte. Bu kritik dönemi de atlatması için umutla beklemekteyiz"
02 Ekim 2018 19:44
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Saldırıya uğraya doktorun tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ı silahla yaralayan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman, hastanedeki odasında silahla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Hacıosman, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

- Saklandığı evdeki kişileri rehin almak istedi

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Fikret Hacıosman'ın hastası olduğu belirtilen şüpheli S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada psikolojik sorunları nedeniyle mart ayından bu yana tedavi gören zanlının, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evinde saklandığı belirlendi.

Bölgeye giden ekipler, söz konusu evin çevresinde tedbir alırken şüpheli S.T, saklandığı evdeki bazı kişileri rehin almak istedi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile müzakereci polislerin çabasıyla ikna edilen edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlının, buradaki işlemleri sürüyor.

- Hastaneden açıklama

Hastaneden yapılan açıklamada ise Hacıosman'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"12.25 sularında saldırıya uğrayan Dr. Hacıosman acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şu an yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir."

- Hastane yönetiminin açıklaması

Psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin, Bahçelievler Medicana Hastanesi Medikal Direktörü Dr. Oğuzhan Cücü, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumu hakkındaki farklı bilgileri önlemek için basın açıklaması yapma gereği duyduklarını belirten Cücü, Hacıosman'ın bugün, tedavisini sürdürmüş olduğu bir hastasının silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Son derece üzgün olduklarını dile getiren Cücü, "Medicana ailesi olarak bu hain saldırıyı kınıyoruz. Saldırı bugün saat 12.25 sıralarında gerçekleşti. Patlama sesiyle olaydan haberdar olduk. Hemen müdahalesini yapıp canlandırma işlemini yaptıktan sonra hızlı bir şekilde doktor beyi ameliyathaneye indirip uzman hekimlerimiz tarafından ameliyatını yaptık. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakıma aldık. Şu an için yoğun bakımda tedavisini devam ettirmekteyiz. Yaşamsal durumu kritik. Geçecek her vakit bizim için çok önemli. Şu anda kritik süreci devam etmekte. Bu kritik dönemi de atlatması için umutla beklemekteyiz." diye konuştu.

Cücü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tabip Odası'na da destekleri için teşekkür etti.

"Saldırıdan önce herhangi bir tehdit söz konusu muydu, saldırganın psikolojik durumuyla ilgili herhangi bulgu var mı?" şeklindeki soruya Cücü, "Hastanın durumuyla ilgili bilgiyi paylaşma şansım maalesef yok fakat herhangi bir tehdit söz konusu değildi. Resmi veyahut gayriresmi olarak da doktor beyin bize bildirmiş olduğu özel sohbetlerimizde ve resmiyette herhangi bir tehdit söz konusu değildi." yanıtını verdi.

Cücü, "Neden olduğunu düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruyu ise "Bu konu hakkında olay zaten adli makamlara intikal etmiş vaziyette. Kendileri değerlendirip kararı verecektir." diye cevapladı.

Oğuzhan Cücü, saldırganın muayene olmak için geldiğinde saldırıyı gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

- "Zengin yaşamdan etkilendim"

Bu arada Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla ağır yaralayan şüpheli S.T'nin ise emniyetteki ilk ifadesinde, "Doktorla görüşmeye gittim. Sıkıntılarımı anlattım. 'Okulda zenginlerin gösterişli hayatından çok etkileniyorum. Bundan nasıl kurtulacağım?' diye sordum. O da bana, 'İlaçlarını iç, etkisi azalacak.' dedi. Bu duruma sinirlendim, ateş ettim." dediği öne sürüldü.

Anadolu Ajansı
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