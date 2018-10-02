|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
FETÖ'den yargılanan eski öğretmen hakim karşısında
Terör örgütünün "işçi sorumlusu" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski öğretmen M.K'nin yargılanmasına başlandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "işçi sorumlusu" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski öğretmen M.K'nin yargılanmasına başlandı.
8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Niğde ve Sivas il imamlığı" ve "Gaziantep işçi sorumlusu" olduğu iddia edilen tutuklu eski öğretmen M.K. ve avukatı katıldı.
Sanık M.K, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Gaziantep'te, Niğde'de ve Sivas'ta sadece öğretmenlik yaptım. Kimseden talimat almadım. Mehmet K'yi (firari bölge imamı) tanımam." diye konuştu.
Mahkeme başkanının, "Neden kaçtın?" sorusu üzerine sanık M.K, "Ben kaçmadım, öyle yansıtıldı." dedi.
Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık tahliyesini talep etti.
Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Edirne'de 21 Temmuz'da düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan M.K. ve T.T. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
Bu haber 1,012 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR