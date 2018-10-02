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Kahraman pilota THY'den yeni görev
TÜRK Hava Yolları(THY) uçağında kalp krizi geçiren yolcu için Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaparak hayatını kurtaran kadın pilot Ebru Ünsal, THY'de pazarlama şefi oldu.
4 Kasım 2016 yılında THY'nin Hamburg-İstanbul uçuşu sırasında kalp krizi geçiren 45 yaşındaki gurbetçi Hilmi Güler kalp krizi geçirmiş, zamanla yarışan kadın pilot Ebru Ünsal, uçağı acil indirip hastanın yaşamasını sağlamıştı.
Rahatsızlığı nedeniyle pilotluk kariyerine ara veren ve geçtiğimiz günlerde pilotluk kariyerini noktalayan Ebru Ünsal'ın, THY Yönetim Kurulu Kararı ile Los Angeles'a pazarlama şefi olarak tayini çıktı.
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