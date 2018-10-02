1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı Koca'dan doktora saldırı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından, Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede Dr. Fikret Hacıosman'ın silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.
02 Ekim 2018 20:39
Yazdır
Sağlık Bakanı Koca'dan doktora saldırı açıklaması

Bakan Koca, açıklamasında, "İstanbul'da silahlı saldırı sonucunda meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman maalesef ağır yaralanmıştır.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir.

Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Sağlıkta şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır düzeyde cezalandırılmasını sağlayacak düzenlemeler en kısa zamanda hayata geçecektir.

İnanıyorum ki yeni yasama yılında bu husus TBMM'nin öncelikli gündemi arasında yer alacaktır. Bakanlık olarak bu konunun etkin takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 453 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Çavuşoğlu: 3 FETÖ elebaşının iadesini istedik
02 Ekim 2018 21:07		 AK Parti'den MHP'nin af teklifine ilişkin açıklama
02 Ekim 2018 19:36
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
02 Ekim 2018 19:11		 AK Parti MYK toplandı
02 Ekim 2018 18:34
MHP liderinin yüzündeki kızarıklık merak konusu oldu
02 Ekim 2018 17:19		 Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
02 Ekim 2018 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan ASTOP üyelerini kabul etti
02 Ekim 2018 16:29		 HDP'den MHP'nin af teklifine tepki
02 Ekim 2018 16:13
Abdullah Gül'den 'malvarlığını yurt dışına kaçırdı' haberine açıklama
02 Ekim 2018 15:15		 Kılıçdaroğlu: Her türlü haksızlığa karşıyız
02 Ekim 2018 15:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 5
04.10.2018 malmö vs beşiktaş maçı 1
göbek 1
nato kafa nato mermer 1
yay burcu 1
olay 2
Jelibon 2
Abbiiee 2
batıyoruz çığırtkanlığı yapmayın,hükümeti destekleyin 3
uzam 1
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam