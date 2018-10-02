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Sağlık Bakanı Koca'dan doktora saldırı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından, Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede Dr. Fikret Hacıosman'ın silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, açıklamasında, "İstanbul'da silahlı saldırı sonucunda meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman maalesef ağır yaralanmıştır.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir.
Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum.
Sağlıkta şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır düzeyde cezalandırılmasını sağlayacak düzenlemeler en kısa zamanda hayata geçecektir.
İnanıyorum ki yeni yasama yılında bu husus TBMM'nin öncelikli gündemi arasında yer alacaktır. Bakanlık olarak bu konunun etkin takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.
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