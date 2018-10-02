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Tarlada 3 liradan satılıyor!

Bursa'nın Yenişehir Ovası'nda sezon sonuna gelinirken, ürettiği taze fasulyeyi sözleşmeyle fabrikalara satmayan, açığa üretim yapan üreticilerin; sezonu memnun bir şekilde kapatmaya hazırlandığı belirtildi. Taze fasulyeyi, üreticiyle sözleşme yapan fabrikalar 95 kuruştan alırken, tüccar üreticiden 3 liradan aldı.
02 Ekim 2018 20:44
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Tarlada 3 liradan satılıyor!

Özellikle sebze yetiştiriciliğinde önemli bölgelerden biri olan Yenişehir Ovası'nda sezonun sonuna geliniyor. Mart ayında bezelye ekimiyle 2018 sezonuna başlayan çiftçiler, önümüzdeki günlerde kırağının düşmesiyle tarlalardan çekilecekler. Bu sezonun tarımsal faaliyetlerini değerlendiren Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, çiftçinin sözleşmeli ekilen taze fasulye ve bezelye dışındaki sebzelerden sağladığı kazançtan memnun olduğunu söyledi.

Aktaş, "Sezon boyunca biber çeşitleri 80 kuruş ile 3,5 lira arasında, kapya biber 1 lira ile 2 lira 80 kuruş arasında, salçalık domates 80 kuruşla 2 lira arasında fiyatlardan alıcı buldu. Patatesin dönümü 6 bin lira, soğanın ise 2 bin liradan tüccara toptan satıldı" dedi.

TÜCCARA SATAN KAZANDI

Sözleşmeli taze fasulye ve bezelye ekimi yapanların beklediği kazancı elde edemediğini anlatan Aktaş, tüccara satmak için 'açığa ekim' yapanların ise para kazandığını söyledi. Kilosu 95 kuruştan fabrikalarla sözleşme yapan taze fasulye üreticilerinin maliyetlerini karşılayamadığını ifade eden Aktaş, "Açığa ekim yapanlar ise kilosunu 3 liradan sattı ve artan maliyetlerden fazla etkilenmedi" diye konuştu.

Çiftçinin önümüzdeki birkaç sezonunun da böyle gitmesi halinde en azından borçlarından kurtulacağını kaydeden Aktaş, "Yıllardan bu yana sezonlar hep kötü geçti. Bu nedenle çiftçi borçlarını sürekli ötelemek zorunda kaldı. Bu sezonki gibi para kazansa bankalara ve kooperatiflere olan borçlarından kurtulur" diye konuştu.

DHA
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