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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu başkanı belli oldu

İdari davaların son karar mercii olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu
02 Ekim 2018 20:58
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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu başkanı belli oldu

Danıştay Üyesi Hasan Güzeler, Danıştay Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylama sonucunda 71 oyla başkan seçildi. Habertürk'ten Fevzi çakır'ın haberine göre, Güzeler aynı zamanda Danıştay Başkan Vekili olarak da dört yıl süreyle görev yapacak.

Güzeler, dört yıldır Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanı olarak görev yapan Namık Kemal Ergani ile yarışıyordu. Görev süresi bugün sona eren Ergani son oylamada 49 oyda kalınca, Genel Kurul üyelerinin salt çoğunluğunun (69) üzerinde (71) oy alan Güzeler, başkan seçilmiş oldu.

HASAN GÜZELER KİMDİR?

1968 Sinop Boyabat doğumlu olan Güzeler, 1989 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Sakarya Vergi, Sakarya ve Ankara İdare Mahkemelerinde görev yaptıktan sonra 2011 yılında Danıştay üyeliğine seçildi. İngilizce bilen Güzeler evli ve üç çocuk babası
Habertürk
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