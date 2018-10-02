1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Çavuşoğlu: 3 FETÖ elebaşının iadesini istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın her yerinde olduğu gibi Kamboçya'da da FETÖ mensuplarının olduğunu belirterek, "Kamboçya'dan 3 FETÖ elebaşının iadesini tekrar ilettik. Bu terör örgütü sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir" dedi.
02 Ekim 2018 21:07
Yazdır
Bakan Çavuşoğlu: 3 FETÖ elebaşının iadesini istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın her yerinde olduğu gibi Kamboçya'da da FETÖ mensuplarının olduğunu belirterek, "Kamboçya'dan 3 FETÖ elebaşının iadesini tekrar ilettik. Bu terör örgütü sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuk Bakan Sokhonn'u Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından Kamboçya'nın Ankara'da büyükelçilik açmasına yönelik her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Küresel siyaset ve ekonominin yeni ağırlık noktasının Asya olmaya başladığını belirten Çavuşoğlu, Asya ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirildiğini kaydetti. Kamboçya'ya THY'nin kargo seferlerinin başladığını aktaran Çavuşoğlu, kısa zamanda yolcu seferlerinin de başlayacağını ifade etti.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Kamboçya'da da FETÖ mensuplarının olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuda Kamboçya'da bazı çalışmaların olduğunu biliyoruz. Kamboçya'dan 3 FETÖ elebaşının iadesini tekrar ilettik. Bu terör örgütü sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir. Okulları kullanarak devlet kademelerine sızıyor ve daha sonra siyaseti kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bazı ülkelerde neler yaptığını ve ne duruma geldiğini dostuma anlattım. Bu vesileyle Maarif Vakfı'nın oradaki okulları devralmaya hazır olduğunu belirttim" şeklinde konuştu.

"2019'da Kamboçya büyükelçilik açacak"

Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle duyduğu memnuniyeti belirten Bakan Sokhonn ise, bu ziyaretlerin devam etmesini temenni etti. Verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Sokhonn, "Hem ikili ilişkileri hem de bölgesel konuları ele alma imkanımız oldu. İşbirliğimizi çok daha verimli platformlara taşıyabileceğimize inanıyoruz. 5 yıl önce Türkiye'nin Kamboçya'da elçilik açması ilişkileri daha da yukarı taşıdı. Bu ortaklığın karşılığını vermek amacıyla Kamboçya önümüzdeki yıl Türkiye'de büyükelçilik açacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması için de farklı çalışmalarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Sokhonn, TİKA'nın Kamboçya'da yaptığı çalışmaları önemli gördüklerine değindi. Konuşmaların ardından iki mevkidaş arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

"Avrupa ile olumlu adımlar atılıyor"

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Amerika ziyareti sonrası Avrupa temaslarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretine refakat ettiğini, bunun Almanya ve Avrupa ile ilişkiler açısından önemli bir ziyaret olduğunu belirtti. Son dönemde atılan olumlu adımlarla Avrupa ile olan ilişkileri daha da geliştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, her iki tarafın da çıkarına olacak şekilde karşılıklı adımlar atıldığını ifade etti. Almanya ziyaretinde ikili ilişkileri de görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede oynadığı rolün Avrupa tarafından daha da iyi görülmeye başlandığını belirtti. Özellikle İdlib anlaşmasının sadece bölge için değil, Avrupa'nın güvenliği bakımından da önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Türkiye, Avrupa'nın güvenliği, ekonomisi ve diğer alanlarında çok önemli rol oynayan bir ülke. Almanya ziyaretimizden sonra Fransa'ya geçerek Suriye konusunu konuştuk ve İdlib anlaşmasının uygulanması dahil, siyasi süreçte birlikte nasıl adımlar atabiliriz, bunu değerlendirdik. Bu ayın 3. haftasında muhtemelen gerçekleşecek olan Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderler toplantısının hazırlığını da bu şekilde yapmış olduk" diye konuştu
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,682 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
02 Ekim 2018 21:43		 Sağlık Bakanı Koca'dan doktora saldırı açıklaması
02 Ekim 2018 20:39
AK Parti'den MHP'nin af teklifine ilişkin açıklama
02 Ekim 2018 19:36		 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
02 Ekim 2018 19:11
AK Parti MYK toplandı
02 Ekim 2018 18:34		 MHP liderinin yüzündeki kızarıklık merak konusu oldu
02 Ekim 2018 17:19
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
02 Ekim 2018 17:16		 Cumhurbaşkanı Erdoğan ASTOP üyelerini kabul etti
02 Ekim 2018 16:29
HDP'den MHP'nin af teklifine tepki
02 Ekim 2018 16:13		 Abdullah Gül'den 'malvarlığını yurt dışına kaçırdı' haberine açıklama
02 Ekim 2018 15:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damien comolli 1
04.10.2018 standart liege vs akhisar bld.spor maçı 1
supporters 1
phillip cocu 2
maliye bakanlığının mckinsey şirketi ile çalışması 2
04.10.2018 malmö vs beşiktaş maçı 1
memurun mesai saatlerinde sosyal medyaya girişinin yasaklanması 4
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 5
uzam 1
sürekli karar değiştirmek 4
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam