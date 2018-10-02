Bakan Çavuşoğlu: 3 FETÖ elebaşının iadesini istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın her yerinde olduğu gibi Kamboçya'da da FETÖ mensuplarının olduğunu belirterek, "Kamboçya'dan 3 FETÖ elebaşının iadesini tekrar ilettik. Bu terör örgütü sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuk Bakan Sokhonn'u Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından Kamboçya'nın Ankara'da büyükelçilik açmasına yönelik her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Küresel siyaset ve ekonominin yeni ağırlık noktasının Asya olmaya başladığını belirten Çavuşoğlu, Asya ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirildiğini kaydetti. Kamboçya'ya THY'nin kargo seferlerinin başladığını aktaran Çavuşoğlu, kısa zamanda yolcu seferlerinin de başlayacağını ifade etti.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Kamboçya'da da FETÖ mensuplarının olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuda Kamboçya'da bazı çalışmaların olduğunu biliyoruz. Kamboçya'dan 3 FETÖ elebaşının iadesini tekrar ilettik. Bu terör örgütü sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir. Okulları kullanarak devlet kademelerine sızıyor ve daha sonra siyaseti kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bazı ülkelerde neler yaptığını ve ne duruma geldiğini dostuma anlattım. Bu vesileyle Maarif Vakfı'nın oradaki okulları devralmaya hazır olduğunu belirttim" şeklinde konuştu.

"2019'da Kamboçya büyükelçilik açacak"

Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle duyduğu memnuniyeti belirten Bakan Sokhonn ise, bu ziyaretlerin devam etmesini temenni etti. Verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Sokhonn, "Hem ikili ilişkileri hem de bölgesel konuları ele alma imkanımız oldu. İşbirliğimizi çok daha verimli platformlara taşıyabileceğimize inanıyoruz. 5 yıl önce Türkiye'nin Kamboçya'da elçilik açması ilişkileri daha da yukarı taşıdı. Bu ortaklığın karşılığını vermek amacıyla Kamboçya önümüzdeki yıl Türkiye'de büyükelçilik açacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması için de farklı çalışmalarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Sokhonn, TİKA'nın Kamboçya'da yaptığı çalışmaları önemli gördüklerine değindi. Konuşmaların ardından iki mevkidaş arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

"Avrupa ile olumlu adımlar atılıyor"

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Amerika ziyareti sonrası Avrupa temaslarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretine refakat ettiğini, bunun Almanya ve Avrupa ile ilişkiler açısından önemli bir ziyaret olduğunu belirtti. Son dönemde atılan olumlu adımlarla Avrupa ile olan ilişkileri daha da geliştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, her iki tarafın da çıkarına olacak şekilde karşılıklı adımlar atıldığını ifade etti. Almanya ziyaretinde ikili ilişkileri de görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede oynadığı rolün Avrupa tarafından daha da iyi görülmeye başlandığını belirtti. Özellikle İdlib anlaşmasının sadece bölge için değil, Avrupa'nın güvenliği bakımından da önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Türkiye, Avrupa'nın güvenliği, ekonomisi ve diğer alanlarında çok önemli rol oynayan bir ülke. Almanya ziyaretimizden sonra Fransa'ya geçerek Suriye konusunu konuştuk ve İdlib anlaşmasının uygulanması dahil, siyasi süreçte birlikte nasıl adımlar atabiliriz, bunu değerlendirdik. Bu ayın 3. haftasında muhtemelen gerçekleşecek olan Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderler toplantısının hazırlığını da bu şekilde yapmış olduk" diye konuştu