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Polisin son anda kurtardığı çocuk gelinin ifadesi şok etti

Adana'da polisin düğün basıp kurtardığı 16 yaşındaki çocuk gelin aileden şikayetçi olmazken, 2 yıldır sevdiği genç ile nişan yaptıklarını, 18 yaşına girince evleneceğini söylediği öğrenildi
02 Ekim 2018 21:16
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Polisin son anda kurtardığı çocuk gelinin ifadesi şok etti

Adana'da polisin düğün basıp kurtardığı 16 yaşındaki çocuk gelinin aileden şikayetçi olmadığı, 2 yıldır sevdiği genç ile nişan yaptıklarını, 18 yaşına girince evleneceğini söylediği öğrenildi. 16 yaşındaki K.A. savcılık kararıyla sevgi evlerine yerleştirdi

Edinilen bilgiye göre, olay 30 Eylül Pazar günü Yüreğir ilçesi, Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilkokuldan sonra eğitimini sürdürmeyen 16 yaşındaki K.A. ile askerden yeni gelen 23 yaşındaki İ.G.'yi aileleri evlendirmek için düğün davetiyesi bastırdı. Evlerinin önündeki düğünü gören ve kız çocuğunun yaşının küçük olduğunu bilen bir kişi 155 polis imdat hattını arayarak "Burada bir kız çocuğu yaşı küçük olmasına rağmen ailesi tarafından evlendiriliyor" diye ihbarda bulundu.

Bu ihbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Düğünü basan polis kız çocuğunun kimlik kontrolünü yaparak yaşının 16 olduğunu belirleyip düğünden aldı. Damat İ.G. ise küçük yaşta çocukla evlenmekten, damadın babası Ekrem G. çocuk gelin almaktan, kızın anne ve babası da küçük yaştaki kızlarını evlendirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen aileler düğün yapmadıklarını, nişan yaptıklarını ileri sürerek, kız çocuklarını 18 yaşını doldurunca evlendireceklerini söyledi. Anne ve babalar bu ifade üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kız çocuğu ise 2 yıldır İ.G.'yi sevdiğini kendi rızasıyla nişanlandığını belirterek, "İ.G. askerden geldi birbirimizi seviyoruz, ailem beni zorla evlendirmiyor ben kendi isteğimle nişanlanıyordum. Bugün zaten düğün yapmıyoruz nişanlanıyoruz, 2 yıl sonra düğün yapacağız" dedi.

Ancak polis davetiyenin üzerinde düğün yazdığını hatırlatması üzerine kız çocuğunun davetiyenin yanlış basıldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca kız çocuğu devlet korumasını reddederek ailesine gitmek istediğini söyledi ancak devlet kız çocuğunu savcılık kararıyla koruma altına alarak sevgi evlerine yerleştirdi.
İhlas Haber Ajansı
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