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Toplantı tutanağına imza atmamak ceza nedeni olur mu?

Toplantı tutanağı, toplantının yapıldığını göstermek üzere düzenlenir ve tutanağa imza atmamak usule aykırı olur. İmza atmamak yerine, şerh düşmek daha uygun olur.
11 Aralık 2018 10:05
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Toplantı tutanağına imza atmamak ceza nedeni olur mu?

SORU: Merhaba, müdürümiz belli bir süre önce toplantı duyurusu yapmadı, tebliğ etmedi, whatsapptan duyurdu. Tutanakta toplantıda benim dile getirdiğim sorunlar yer almıyor. Tutanağı imzalamak istemiyorum bu nedenle. Nasıl bir yol izlemeliyim? Bu suç oluşturur mu?

CEVAP: 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Kanunsuz emir" başlıklı 137. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Madde 137 - Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır."

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 11. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:

Madde 11 -Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır."

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Amirler emirlerini yazılı ya da sözlü olarak verebilir. Whatsapp üzerinden yapılan toplantısı duyurusunun mahiyeti itibariyle sözlü emir olduğu kanaatindeyiz.

Toplantı tutanağı, içeriği kadar toplantının yapıldığını tespit etmek amacıyla da düzenlenir. Bir toplantı yapıldığı halde toplantı tutanağına imza atmamak usule ve yasaya aykırıdır. Toplantı tutanağına imza atmamak yerine toplantı sırasında dile getirdiğiniz hususların tutanakta yer almadığına ilişkin bir "şerh" düşmeniz daha doğru bir davranış olacaktır.. Toplantı tutanağına imza atmamanız disiplin cezası almanıza neden olabilir.

Memurlar.Net - Özel

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