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5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri

5393 sayılı Kanunda yer alan hüküm gereğince, 5393'e tabi sözleşmeliler hakkında önce 5393 sayılı Kanun, hüküm bulunmaması halinde ise 4/B sözleşmeli personel esaslarında yer alan hükümlerin uygulanması gerekmektedir.
07 Aralık 2018 00:02
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5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri

5393 sayılı Kanunda yer alan hüküm gereğince, 5393'e tabi sözleşmeliler hakkında önce 5393 sayılı Kanun, hüküm bulunmaması halinde ise 4/B sözleşmeli personel esaslarında yer alan hükümlerin uygulanması gerekmektedir.

SORU: Merhabalar, 5393/49 Kanuna tabi olarak Büyükşehir Belediyesinde Sözleşmeli Personel olarak çalışmaktayım. Sözleşmeli Personelin mazeret izinlerinde yapılan yeni düzenlemeden 5393/49 Kanuna tabi olarak çalışan sözleşmeli personeller de faydalanabilecekler mi ?

Bu konula ilgili bir açıklama yaparsanız memnun olurum.Şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

CEVAP: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49. maddesinin 3.,4. ve 5. fıkraları aşağıdaki şekildedir.

"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usüle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.

Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.

Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde ayni ya da nakdi menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir. Dördüncü fıkrada sayılan unvanlara ilişkin hizmetler dışında kalmak ve o hizmet için ihdas edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla, İçişleri Bakanlığınca üçüncü fıkra çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı uygun görülmüş olan kadro unvanlarına ilişkin görevlerde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre münhasıran kısmi süreli olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir."

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Devlet Personel Başkanlığının 24/10/2007 tarihli ve 17488 sayılı görüşünde de belirtildiği üzere 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi sözleşmeli personel istihdamını sınırlamak, ücret tavanını belirlemek ve atanacak sözleşmeli personelin nitelikleri ile aynı unvanda istihdam edilen personelin niteliklerinde paralellik sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Söz konusu sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile ilişkilendirilmiştir. Bir başka deyişle bu personel hakkında öncelikle 5393 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak eğer bir boşluk var ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine başvurulacaktır.

5393 sayılı Kanunda ücret tavanı gibi konularda hüküm bulunmakla birlikte mazeret izinleri ile ilgili bir hüküm bulunmadığından 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen personel hakkında 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da belirlenen mazeret izinleri uygulanacaktır.

Bu durumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin yararlandığı mazeret iznine ilişkin haklardan 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelde yararlanacaktır.

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