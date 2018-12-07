1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!

2019 yılında yapılacak 5. dönem toplu sözleşmelerinde, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına gidilmelidir.
07 Aralık 2018 10:03
Yazdır
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!

Bilindiği üzere, 6 aylık dilimler halinde oluşan enflasyon oranı eğer maaş zam oranını geçmiş ise aradaki fark, 6 aylık dönemin sonunda memur maaşlarına enflasyon zammı olarak yansımaktadır.

Bu uygulamanın dayanağı, toplu sözleşmelerde yer alan hükümden kaynaklanmaktadır.

Memur Sen İle Hükümet arasında 2017 yılında imzalanan 4. dönem toplu sözleşmede şu hüküm yer almaktadır:

"Enflasyon farkı ödemesi

Madde 8- (1) Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

a) 2017 yılı Aralık ayı endeksinin 2017 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının aynı dönem için verilen %4 oranını, .
b) 2018 yılı Haziran ayı endeksinin 2017 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin birinci fıkrasında 2018 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,
c) 2018 yılı Aralık ayı endeksinin 2018 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci fıkrasında 2018 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %3,5 oranını,
ç) 2019 yılı Haziran ayı endeksinin 2018 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında 2019 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,
d) 2019 yılı Aralık ayı endeksinin 2019 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında 2019 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %5 oranını,

aşması halinde, 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 ' inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır."

Bu düzenleme nedeniyle, 2018 yılının ikinci yarısında oluşan enflasyon, memur maaş zam oranını bugün itibariyle 3'e katlamasına rağmen, enflasyondan oluşan fark ancak 1 Ocak 2019'da memur maaşlarına yansıtılacaktır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda, toplu sözleşmelerin 6 ayda bir yapılmasını öngören zorunluluk yer almıyor.

Dolaysıyla, toplu sözleşme taraflarının kabul etmesi, yani Memur Sen ile Hükümetin anlaşması halinde, enflasyon farkının aylık veya 3 aylık dönemler halinde, maaşlara yansıtılması mümkün olabilecektir.

2018-2019 yılına yönelik toplu sözleşmede, enflasyon farkının aylık veya 3 aylık olarak maaşlara yansıtılmasını öngören bir düzenleme olmadığından, sendikaların bu konuda eylem düzenleyerek, "farkın bir an önce maaşlara yansıtılmasını talep etmeleri" bir farkındalık yaratabilir ve tabana hoş gelebiir ama etkisi olmayacaktır.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 11,161 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında aile mağduriyeti yaşanmasın!
06 Aralık 2018 14:15		 Belediyelerin atayabilir miyiz sorusuna, Cumhurbaşkanlığının verdiği cevap
06 Aralık 2018 11:55
Gerçek kişilere, elektronik tebligat dönemi başlıyor
06 Aralık 2018 10:10		 7151 sayılı Kanunla gelen 6 yeni düzenleme
05 Aralık 2018 16:19
Tabiplerin yan dal asistanlığı için düzenleme
05 Aralık 2018 12:04		 Hayvan severlerin kabalıkları!
05 Aralık 2018 09:00
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
05 Aralık 2018 07:59		 YÖK, Üniversite personeli için görevde yükselme sınavı yapıyor
04 Aralık 2018 15:53
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
04 Aralık 2018 00:02		 Kamu personelinin 2019 Ocak maaşları güncellendi
03 Aralık 2018 11:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Yurtdışına gidecek personele sınırlama getiriyoruz'
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
Sağlık personeline 30 dakika genelgesi
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
Savcılık temyizden vazgeçti, Atillla'ya tahliye yolu gözüktü
Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le görüştü
Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
Kaşıkçı'nın cesedi aranmıştı: Yalova'daki villanın akıbeti belli oldu
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zorunda mıyım 2
günaydın sözlük 3
eugene yevhen seleznyov 1
özgür çek 2
sohbet ve tanışma 2
tolga karel'in abd'de tır şoförlüğü yapması 1
neven subotic 1
herkese benden çay 5
yaralı-bir-öykü 1
geç saatte çikolata yemek 3
SON İLANLAR
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam