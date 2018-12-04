Görevde yükselme sınavına giren memura harcırah verilir mi?

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına, memuriyet dışından gelerek katılan memura harcırah verilir mi?

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 18. maddesinde yer alan hükme atıfta bulunarak, memuriyet dışından katılan kurum personeline yol masrafı ve yolda geçen günler için gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen en çok yedi günü için gündelik ödenmesi gerektiğini belirtti.