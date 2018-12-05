Kamu kurumları yer değiştirme işlemi yapmadan da, 4/B'li personel alabilir mi?

SORU : Memurlar netin bir haberinde 4b li sağlık personelinin isteğe bağlı tayiniyle ilgili 3 yılı dolan personel için sağlık bakanlığı kadroları dolu gösterir kura açmazsa yeni sözleşmeli personel alamayacağı yazmaktadır.

Bu ay 3 yılı dolan arkadaşlarımız var. Mevzuat düzenlemesine göre Sağlık Bakanlığı yer değiştirme yapmadan yeni 4/B'li alamaz diye anlıyoruz, doğru mudur?

CEVAP : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B hükümlerine göre istihdam edilen personel hakkında uygulanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Kurum İçi Yer Değişikliği" başlıklı Ek 3. maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekildedir.

"Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için en az üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir."

DEĞERLENDİRME

1- Bu madde, kamu kurumlarına, sözleşmeli personel alımı yapmadan önce, sözleşmeli personelin istek üzerine yer değişikliği taleplerini karşılama imkanı vermiştir.

2- Buna göre, en az hizmet süresi 3 yıl olarak belirlenebilecektir. Kamu kurumları isterse, 3 yıllık en az süreyi 4 veya daha uzun bir süre belirleyebilir. Madde metni "en az demiştir" zira.

3- Madde metni, bir zorunluluk getirmemektedir. Fıkradaki her iki cümle de "getirebilir" veya "belirleyebilir" şeklinde bitirilmiş oluo, bu kelimeler idareye takdir hakkı vermektedir. Eğer madde cümleler "getirir" veya "belirler" şeklinde bitseydi, kamu kurumlarına bir zorunluluk getirilmiş olurdu.

Dolaysıyla, söz konusu hükme göre kamu idareleri kendi hizmet gereklerine göre sözleşmeli personelinin istek üzerine kurum içi yer değişikliği konusunda düzenleme yapabilir. Bu düzenleme de 3 yıllık zorunlu süreden daha fazla süre de belirlenebilir. Söz konusu hüküm mahiyeti itibariyle emredici olmadığından "Sağlık Bakanlığı yer değiştirme yapmadan yeni 4/B li alamaz" sonucuna ulaşılamaz.

Sağlık Bakanlığınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1, Ek 3 ve Ek 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan "Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge"de söz konusu esasların Ek 3. maddesinin (e) bendinde düzenlenen istek üzerine kurum içi yer değişikliğine ilişkin hüküm konulmamıştır. Sağlık Bakanlığının öncelikle gerekli düzenlemeyi yapması ve ilana çıkması gerekmektedir. Ancak uygulamada kamu kurumları 4/B li personelin istek üzerine nakil talepleri konusunda kayıtsız kalmaktadır.

Bu konuda mağduriyet yaşayanların öncelikle kendi bakanlıklarına başvurması, sonuç alamaması halinde, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıması uygun olacaktır.