1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kesilen yetim çocuk aylığı dul anneye veya dul babaya devreder mi?

Kesilen yetim çocuk aylığı dul anneye veya dul babaya devreder mi?
04 Aralık 2018 10:13
Yazdır
Kesilen yetim çocuk aylığı dul anneye veya dul babaya devreder mi?

Yetim maaşı alan çocuk 18 yaşını doldurmuşsa ve okumuyorsa veya okulu bitirmiş ise kesilen maaşı dul annesine veya dul babasına devredilir mi?

1) 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kuralları bağlamında yetim aylığı alan çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar şartsız, orta öğrenimde okuyorlarsa 20, yükseköğrenimde okuyorlarsa 25 yaşını dolduruncaya kadar aylık alabilirler. Evli çocuklara ve memur olan çocuklara aylık bağlanmamaktadır.

Yetim çocuk dul anne veya dul baba ile birlikte beraber aylık alıyorlarsa yetim çocuğun aylık oranı % 30, dul anne veya dul babanın aylık oranı ise % 60 olur. İki yetim çocuk olduğunda ise dul anne veya babanın aylık oranı % 50 olur, çocukların aylık oranları ise % 25 er olur.

Yetim maaşı alın çocuk şartları kaybetme nedeniyle aylıktan çıkması halinde dul anne veya dul babanın aylık oranı;

Kendileri memur olarak çalışmıyor ve memur olarak aylık almıyorlarsa aylık oranı % 60 dan, % 75 e yükselir.

Yani, yetim çocuk aylıktan çıktığında aylığı dul anne veya dul babaya belli oranda devreder.

2)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kuralları bağlamında yetim aylığı alan çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar şartsız, orta öğrenimde okuyorlarsa 20, yükseköğrenimde okuyorlarsa 25 yaşını dolduruncaya kadar aylık alabilirler. Evli çocuklara ve memur, işçi veya esnaf olarak ve yabancı ülke mevzuatına tabi olarak çalışan çocuklara aylık bağlanmamaktadır.

Yetim çocuk dul anne veya dul baba ile birlikte beraber aylık alıyorlarsa yetim çocuğun aylık oranı % 25, dul anne veya dul babanın aylık oranı ise % 50 olur.

Yetim maaşı alan çocuk şartları kaybetme nedeniyle aylıktan çıkması halinde dul anne veya dul babanın aylık oranı;

Kendileri memur, işçi, esnaf ve yabancı ülke mevzuatına tabi olarak çalışmıyor ve bu çalışmalarından dolayı aylık almıyorlarsa aylık oranı % 75 olur. Şayet çalışıyor ve aylık alıyorlarsa aylık oranı değişmez % 50 olur. .

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 13,164 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Boşanma davası devam ederken memur vefat ederse, dul eşin sosyal güvenlik hakkkı nasıl olur?
29 Kasım 2018 00:05		 30 yılını dolduran memurlar, hangi halde re'sen emekli edilir?
26 Kasım 2018 10:03
1999'dan önce veya sonra astsubay olmanın, yıpranma zammına etkisi
29 Ekim 2018 14:11		 Lisans tamamlama, emekli olan memura bir hak sağlar mı?
27 Ekim 2018 14:05
2011 yılında astsubay olan, ne zaman malulen emekli olabilir?
14 Ekim 2018 10:48		 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hizmet birleştirmesi yapamaz mı?
11 Ekim 2018 10:05
3600 ek göstergeyi hak edebilmek için 6 ay görev yapma şartı var mı?
08 Ekim 2018 14:05		 Hangi borçlanma süreleri, memurun emeklilik yaş grubunu etkiler?
05 Eylül 2018 14:05
Emeklilikte, ek gösterge için 6 ay, makam tazminatında 2 yıl mı gerekiyor?
03 Eylül 2018 16:05		 Memur emeklisi, özelde çalışarak aldığı emekli aylığını artırabilir mi?
29 Ağustos 2018 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyku düzeni 2
geç saatte çikolata yemek 5
jan koller 2
vergi cenneti 1
panter emel 1
dümen yapıyor çakal 2
ulaşgkc 1
çaylak 2
pehlivan 1
ankaragücü 3
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam