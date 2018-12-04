Kesilen yetim çocuk aylığı dul anneye veya dul babaya devreder mi?

Yetim maaşı alan çocuk 18 yaşını doldurmuşsa ve okumuyorsa veya okulu bitirmiş ise kesilen maaşı dul annesine veya dul babasına devredilir mi?

1) 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kuralları bağlamında yetim aylığı alan çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar şartsız, orta öğrenimde okuyorlarsa 20, yükseköğrenimde okuyorlarsa 25 yaşını dolduruncaya kadar aylık alabilirler. Evli çocuklara ve memur olan çocuklara aylık bağlanmamaktadır.

Yetim çocuk dul anne veya dul baba ile birlikte beraber aylık alıyorlarsa yetim çocuğun aylık oranı % 30, dul anne veya dul babanın aylık oranı ise % 60 olur. İki yetim çocuk olduğunda ise dul anne veya babanın aylık oranı % 50 olur, çocukların aylık oranları ise % 25 er olur.

Yetim maaşı alın çocuk şartları kaybetme nedeniyle aylıktan çıkması halinde dul anne veya dul babanın aylık oranı;

Kendileri memur olarak çalışmıyor ve memur olarak aylık almıyorlarsa aylık oranı % 60 dan, % 75 e yükselir.

Yani, yetim çocuk aylıktan çıktığında aylığı dul anne veya dul babaya belli oranda devreder.

2)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kuralları bağlamında yetim aylığı alan çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar şartsız, orta öğrenimde okuyorlarsa 20, yükseköğrenimde okuyorlarsa 25 yaşını dolduruncaya kadar aylık alabilirler. Evli çocuklara ve memur, işçi veya esnaf olarak ve yabancı ülke mevzuatına tabi olarak çalışan çocuklara aylık bağlanmamaktadır.

Yetim çocuk dul anne veya dul baba ile birlikte beraber aylık alıyorlarsa yetim çocuğun aylık oranı % 25, dul anne veya dul babanın aylık oranı ise % 50 olur.

Yetim maaşı alan çocuk şartları kaybetme nedeniyle aylıktan çıkması halinde dul anne veya dul babanın aylık oranı;

Kendileri memur, işçi, esnaf ve yabancı ülke mevzuatına tabi olarak çalışmıyor ve bu çalışmalarından dolayı aylık almıyorlarsa aylık oranı % 75 olur. Şayet çalışıyor ve aylık alıyorlarsa aylık oranı değişmez % 50 olur. .