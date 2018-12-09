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Sözleşmeli öğretmenler dal/alan şefi olarak görevlendirilebilirler mi?

Sözleşmeli öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumlarındaki emsali kadrolu alan öğretmenler için ön görülen görev ve sorumlukları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle dal/alan şefi olarak görevlendirebilirler.
09 Aralık 2018 10:20
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Sözleşmeli öğretmenler dal/alan şefi olarak görevlendirilebilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 84. ve devamındaki maddelerinde sözleşmeli öğretmenlerin şef olup olamayacağına dair net bir ibare bulunmamaktadır.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin "Sözleşmeli öğretmenlerin görev ve sorumlulukları" başlıklı 20. maddesindeki; "(1) Sözleşmeli öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumlarındaki emsali kadrolu alan öğretmenleri için öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür." hükümleri gereğince Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 84. ve devamındaki maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli öğretmenlerin dal/alan şefi olarak görevlendirilebilmeleri gerekmektedir.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına yapılan bir başvuruya bakanlık; "kadrolu öğretmen olmaması durumunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görevlendirilen öğretmenlerden görevlendirme yapılması gerekmektedir." şeklinde cevap vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığına yapılan başka bir başvuruya ise bakanlık; Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına ilişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde; "Sözleşmeli öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumlarındaki emsali kadrolu alan öğretmenler için ön görülen görev ve sorumlukları yerine getirmekle yükümlüdür." hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm gereğince Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 84. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde alan şefliği başvurunuzun değerlendirilmesi gerekmektedir." şeklinde cevap vermiştir.

En son Erzurum İl mili eğitim müdürlüğünün görüş sorması üzerine Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına ilişkin Yönetmeliğin 20. maddesine atıf yaparak kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle birlikte değerlendirilerek sözleşmeli öğretmenler dal/alan şefi olarak atanabileceklerini söylemiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Norm fazlası olan Alan/Bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görevlendirilemez
Memurlar.Net - Özel

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