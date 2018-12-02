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MEB'den fiilen yerine getirilemeyen destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücretleri için açıklama

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin görevlendirildikleri tarih ve saatte fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders görevlerini de yapmış sayılarak bu görevlerine istinaden ek dersleri ödenecek.
02 Aralık 2018 14:50
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MEB'den fiilen yerine getirilemeyen destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücretleri için açıklama

Fiilen yapılmayan göreve, ek ders görevi ödenir mi?

Valilikler yurt içinde eğitsel gezi, konferans ve seminer düzenlemektedir. Bunlara katılan öğretmenler ise örneğin destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders görevlerini yapamamaktadır.

MEB bu konuda verdiği bir görüş yazısında, Ders ve Ek ders saatlerine dair esasların 16. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, görevlendirildikleri tarih ve saatte fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders görevlerini de yapmış sayılarak bu görevlerine istinaden ek derslerinin ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

İŞTE MEB'İN YAZISI

memurlar.net'te konuyla ilgili olarak yayımlanan önceki yazıları

Fiilen yapılmayan göreve, ek ders ödenir mi?

Hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılan öğretmenin ek ders ücret kayıpları karşılanır mı?

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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