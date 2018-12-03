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Kadro iptal ve ihdas işlemlerinin gecikmesi mağduriyet yaratıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kadro iptal ve ihdas işlemlerini ağırdan aldığı ve bu durumun memurları mağdur ettiği belirtiliyor.
03 Aralık 2018 00:05
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Kadro iptal ve ihdas işlemlerinin gecikmesi mağduriyet yaratıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kadro iptal ve ihdas işlemlerini ağırdan aldığı ve bu durumun memurları mağdur ettiği belirtiliyor.

İşte memurlar.net'e iletilen bazı başvurular bir örnek

... Bakanlığında sözleşmeli veteriner .... olarak 15 aydır çalışmaktayım.

1 yılımı doldurduğum için eş durumu mazeret tayinimi hak etmiş durumdayım ve 1 yılımı doldurduğumda ... Bakanlığına tayin dilekçemi gönderdim ve PERGEM dilekçemi "tayin hak etmiştir" diyerek, 50 gün sürse de onayladı.

Fakat tayin istediğim yerde boş sözleşmeli veteriner hekim kadrosu olmadığını ve Maliye Bakanlığına kadro iptal-ihdas yazısı yazdıklarını Maliye Bakanlığına gönderildiğini söylediler.

Maliye Bakanlığından bu yazının cevabı nedense bir türlü gelmedi. Maliye Bakanlığından da sağlıklı bir cevap alamıyoruz.

Sonra farklı kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Maliye Bakanlığında bu konuyla ilgilenen birimin Cumhurbaskanlığına bağlı olan Strateji ve Bütçe Başkanlığına bağlandığını öğrendik.

Orayı aradığımızda Maliye Bakanlığındaki ekibin yeni geldiğini ve henüz sistemlerinin gelmediğini, yazıların sistemde beklediğini, aynı durumda hem bizim kurumdan hem de farklı kurumlardan bir çok insanın beklediğini ve ne zamana kadar uzayacağını bilemeyeceklerini söylediler.

Şimdi soruyorum size....

Bu yazının cevabını yazmak çok mu zor?

Biz bu belirsizlik yüzünden hayatımızı planlayamıyoruz, ailemiz, çoluğumuz çocuğumuz gerçekten ama gerçekten çok mağdur durumdayız.
Memurlar.Net - Özel

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