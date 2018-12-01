Sağlık ve ilahiyat lisans tamamlamada yatay geçiş ve diploma kararı

İlahiyat Lisans Tamamlama programı ile üniversitelere yerleşen öğrencilerin, yükseköğretim programlarına kayıt oldukları yıldaki açılmış olan lisans tamamlama programları arasında yatay geçiş yapabileceklerine, ancak bu öğrencilerin yerleştirmeye esas puanlarının ilgili lisans tamamlama programının taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerektiğine karar verilmiştir.

Ayrıca bir başka YÖK kararında, Sağlık ve İlahiyat Lisans Tamamlama programlarından mezun olanların diplomalarında "7141 sayılı Kanun uyarınca mezun olmuştur." İfadesinin yer alacaktır.

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