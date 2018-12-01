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Sağlık ve ilahiyat lisans tamamlamada yatay geçiş ve diploma kararı
Yükseköğretim Kurulu Sağlık ve İlahiyat Lisans Tamamlamada yatay geçiş ve diplomalarla ilgili kararlar aldı.
İlahiyat Lisans Tamamlama programı ile üniversitelere yerleşen öğrencilerin,
yükseköğretim programlarına kayıt oldukları yıldaki açılmış olan lisans tamamlama
programları arasında yatay geçiş yapabileceklerine, ancak bu öğrencilerin yerleştirmeye
esas puanlarının ilgili lisans tamamlama programının taban puanına eşit veya
daha yüksek olması gerektiğine karar verilmiştir.
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