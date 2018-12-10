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Engelli memurun yer değişikliğine dair DPB'den görüş

Devlet Personel Başkanlığı, engelli memurun yer değişikliği hakkından bir defadan fazla yararlanabileceğini belirtti.
10 Aralık 2018 12:08
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Engelli memurun yer değişikliğine dair DPB'den görüş

Devlet Personel Başkanlığı, Danıştay kararından sonra, engelli memurun, bir defadan fazla yer değiştirebileceğini belirtti.

Söz konusu kararda, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in ek 3. maddesinde yer alan sınırlamanın Danıştay kararıyla kaldırılmasına yer verildi. Danıştay kararı için tıklayınız.

İŞTE DPB GÖRÜŞÜ
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