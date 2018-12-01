1 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

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1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşecek "Fırsatları Elde Etme-Altyapı, Enerji ve Sürdürülebilir Gıda Geleceği" temalı üçüncü oturumda hazır bulunacak, ardından çalışma yemeğine iştirak edecek.

- Erdoğan, G-20 Liderler Bildirgesi'nin imzalanmasına, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin "G-20 2019" sunumuna ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin yapacağı kapanış konuşmasına katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından yapılacak basın toplantısına iştirak edecek.

- Erdoğan, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Buenos Aires)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yenimahalle Belediyesi Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin açılışına katılacak.

(Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Gaziantep/16.15-17.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, Gümenek Mesire alanını, belediyenin atıksu tesisini ziyaret edecek, Kaledibi kentsel risk alanı, Bey Sokağı ve Dedeli Mahallesi TOKİ Konutları inşaat alanında incelemelerde bulunacak.

(Tokat/10.45-18.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmanlı Paşaları Mezarlığı'nı ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek, Sudan İçişleri Bakanı ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Hartum)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Swiss Otel'de gerçekleştirilecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2018 Yılı İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Dünya Engelliler Günü münasebetiyle MHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi 11. Genel Kurulu, kapanış töreniyle sona erecek.

(İstanbul/17.00)

2- Doğu Afrika Araştırma ve Kalkınma Derneği'nin düzenlediği "Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye Doğru" başlıklı konferans başlayacak.

(İstanbul/09.30)

3- GZT medya sponsorluğunda düzenlenen "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu", Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/09.00)

KÜLTÜR SANAT

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk defa düzenlenecek Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin açılış programı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)