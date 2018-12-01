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Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
01 Aralık 2018 01:44
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Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) 2018 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31/12/2018 tarihinde sora erer."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik 30/6/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/5/2014

29012

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/12/2014

29221 (Mükerrer)

2-

11/2/2016

29621

3-

15/11/2016

29889

4-

16/12/2017

30272
Memurlar.Net
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