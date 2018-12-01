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Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
01 Aralık 2018 02:51
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Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 51 LC 074 plakalı otomobil, Ereğli - Aksaray kara yolunun 67. kilometresi Zengen Mahallesi yakınlarında Serkan Bakıcı'nın kullandığı 31 YK 615 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Leyla Çınar ve Doğukan Gökalp olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Yaşar Ali Aydoğan, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü Bakıcı Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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