Meteroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Hatay ve Aksaray çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli(21 - 50 kg/m2), Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51 - 100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.