1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konut hesabı açanlara devlet desteği artacak

İlk kez ev sahibi olacaklara 20 bin lira devlet desteği veren konut hesabı yeniden düzenleniyor. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan 71 maddeden oluşan torba yasa teklifiyle konutta devlet katkısının artırılması öngörülüyor. Konut hesabının daha etkin hale getirilmesi için yapılan değişiklikle sistem Hazine Bakanlığı'nca yürütülecek. Konut yardımları için belirlenen devlet katkısı 20 bin TL'den 25 bin TL'ye çıkarılacak
01 Aralık 2018 06:15
Yazdır
Konut hesabı açanlara devlet desteği artacak

İlk kez ev alacaklara konut desteği artıyor. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan 71 maddeden oluşan torba yasa teklifinde konut yardımları için belirlenen devlet katkısının 20 bin TL'den 25 bin TL'ye çıkarılması öngörüldü. Teklife göre konut hesabının daha etkin hale getirilmesi için yapılan değişiklikle sistem Hazine Bakanlığı'nca yürütülecek. Daha önce bu görev Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaydı. Konut sahibi olmayan vatandaşların ev alabilmesini ve bunun için harcamaların önceden tasarruf edilerek karşılanmasını amaçlayan "konut hesabı" Ağustos 2016'da uygulamaya konulmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı sonu itibarıyla 15 bin 85 kişinin bankalarda konut hesabı açtığını duyurdu. Eylül ayı sonu itibariyle konut hesabında 104 milyon 686 bin lira birikti. Konut hesabına ilgi mart ayında devlet katkısının artırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından artış göstermişti.

Mart ayında yapılan yasa değişikliğiyle konut hesabında 15 bin lira olan devlet katkısı 20 bin liraya çıkarıldı. Devlet, hesapta biriken paranın yüzde 25'ine kadar katkıda bulunuyor. 20 bin liralık azami devlet katkısı tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2018 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olarak belirlendiği için 2019 yılı için azami devlet katkısı tutarı 24 bin 746 lira olarak uygulanacak.

Devlet Katkılı Konut Hesabı'ndan yararlanmak isteyenlerin konut satın aldıktan itibaren 6 (altı) ay içinde gerekli belgelerle anlaşmayı bankalara başvurması gerekiyor. Düzensiz ödeme durumunda devlet katkısı kazanma hakkı kayboluyor. Devlet katkısı almak için başvurulan konut dışında, 07.04.2015 tarihinden itibaren devlet katkısına konu olacak nitelikte başka bir konut edinilmemiş olunması gerekiyor.

Konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre 2018 yılı için devlet katkısı tutarları şöyle:

DEVLET DESTEĞİNİN TAMAMINI ALMAK İÇİN 60 AY TASARRUF ŞART

Konut hesabı açanların en az 3 yıl birikim yapması gerekiyor. Devlet katkısının tamamının alınabilmesi için beş yıllık tasarruf yapılması gerekiyor. Hali hazırdaki düzenlemeye göre tasarruf süresi 36-47 ay olanlara devlet katkısının yüzde 15'i (16 bin 313 lira); 48-59 ay arasında olanlara yüzde 18'i (17 bin 568 lira); 60 ay ve üzeri olanlara ise devlet katkısının yüzde 25'i (20 bin lira) verilecek.

AYLIK EN AZ 314 TL TASARRUF GEREKİYOR

Konut hesabı açanların bankaya ayda en az 313.72 ile 3 bin 137.15 lira arasında yatırması gerekiyor. İsteyenler ödemeleri üç aylık dönemler halinde de yapabiliyor. Bu durumda konut hesabına üç ayda bir 941.16 lira ile 9 bin 411.45 lira arasında değişen tutarlarda para yatırılacak. Konut hesabına bir defaya mahsus olmak üzere, 2018 yılı için 37 bin 645 liraya kadar toplu para yatırılabilecek.

YILDA İKİ DEFA PARA ÇEKİLEBİLİYOR

Konut hesabına aylık para yatıranlar, bir yıl içinde en fazla üç defa; üç ayda bir para yatıranlar ise bir defa ödemeyi aksatabiliyor. Tasarruf sahipleri bir yıl içinde konut hesabından en fazla iki defa para çekebiliyor. Ancak, para çekildikten sonra hesapta kalan tutarın, ödenmesi gereken asgari tutarın altına düşmemesi gerekiyor.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 9,811 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konutta milyarlarca dolarlık kayıp
02 Aralık 2018 08:20		 Gayrımenkul satışında 'gerçek değer' zorunluluğu
29 Kasım 2018 07:30
Emlakçılar ve inşaatçılar konut faiz oranlarının düşürülmesini istiyor
28 Kasım 2018 10:23		 'İnşaat maliyetleri arttı ancak arsa payı düştü'
27 Kasım 2018 23:38
'Bu yöntem devre mülkte mağdur sayısını artırıyor'
25 Kasım 2018 21:11		 Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan
22 Kasım 2018 20:34
Sıfır konut satışında rekor
22 Kasım 2018 09:30		 Konut satışları ekimde yüzde 19,2 arttı
21 Kasım 2018 10:38
'Hedefimiz 7.5 milyon konutu öncelik ve aciliyet durumlarına göre dönüştürmek'
19 Kasım 2018 12:46		 Teslim edilmeyen evlerde bankalar da sorumlu
19 Kasım 2018 07:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
3.600 ek gösterge artışında niçin yol alınamıyor?
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Yıldırım'ın makamına talip çok
Yoğun kar yağışı yolları kapattı!
Elektrik tesisatı için gittiği evde kendini astı
Süre doldu, istifalar art arda geldi
15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?
Sıcaklıklar artacak, yağışlar devam edecek-Haritalı
Kulislere göre CHP'nin kesinleşen adayları
2 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vergi cenneti 2
bel tutulması 1
Kuran-ı Kerim 2
faturanın üzerindeki ayak izi 1
günaydın sözlük 2
Kuran Müslümanlığı 2
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
osmanlı geri gelsin 3
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 2
artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1
SON İLANLAR
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
Sapanca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İmranlı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Niğde Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam