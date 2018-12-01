Konut hesabı açanlara devlet desteği artacak

İlk kez ev alacaklara konut desteği artıyor. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan 71 maddeden oluşan torba yasa teklifinde konut yardımları için belirlenen devlet katkısının 20 bin TL'den 25 bin TL'ye çıkarılması öngörüldü. Teklife göre konut hesabının daha etkin hale getirilmesi için yapılan değişiklikle sistem Hazine Bakanlığı'nca yürütülecek. Daha önce bu görev Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaydı. Konut sahibi olmayan vatandaşların ev alabilmesini ve bunun için harcamaların önceden tasarruf edilerek karşılanmasını amaçlayan "konut hesabı" Ağustos 2016'da uygulamaya konulmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı sonu itibarıyla 15 bin 85 kişinin bankalarda konut hesabı açtığını duyurdu. Eylül ayı sonu itibariyle konut hesabında 104 milyon 686 bin lira birikti. Konut hesabına ilgi mart ayında devlet katkısının artırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından artış göstermişti.

Mart ayında yapılan yasa değişikliğiyle konut hesabında 15 bin lira olan devlet katkısı 20 bin liraya çıkarıldı. Devlet, hesapta biriken paranın yüzde 25'ine kadar katkıda bulunuyor. 20 bin liralık azami devlet katkısı tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2018 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olarak belirlendiği için 2019 yılı için azami devlet katkısı tutarı 24 bin 746 lira olarak uygulanacak.

Devlet Katkılı Konut Hesabı'ndan yararlanmak isteyenlerin konut satın aldıktan itibaren 6 (altı) ay içinde gerekli belgelerle anlaşmayı bankalara başvurması gerekiyor. Düzensiz ödeme durumunda devlet katkısı kazanma hakkı kayboluyor. Devlet katkısı almak için başvurulan konut dışında, 07.04.2015 tarihinden itibaren devlet katkısına konu olacak nitelikte başka bir konut edinilmemiş olunması gerekiyor.

Konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre 2018 yılı için devlet katkısı tutarları şöyle:

DEVLET DESTEĞİNİN TAMAMINI ALMAK İÇİN 60 AY TASARRUF ŞART

Konut hesabı açanların en az 3 yıl birikim yapması gerekiyor. Devlet katkısının tamamının alınabilmesi için beş yıllık tasarruf yapılması gerekiyor. Hali hazırdaki düzenlemeye göre tasarruf süresi 36-47 ay olanlara devlet katkısının yüzde 15'i (16 bin 313 lira); 48-59 ay arasında olanlara yüzde 18'i (17 bin 568 lira); 60 ay ve üzeri olanlara ise devlet katkısının yüzde 25'i (20 bin lira) verilecek.

AYLIK EN AZ 314 TL TASARRUF GEREKİYOR

Konut hesabı açanların bankaya ayda en az 313.72 ile 3 bin 137.15 lira arasında yatırması gerekiyor. İsteyenler ödemeleri üç aylık dönemler halinde de yapabiliyor. Bu durumda konut hesabına üç ayda bir 941.16 lira ile 9 bin 411.45 lira arasında değişen tutarlarda para yatırılacak. Konut hesabına bir defaya mahsus olmak üzere, 2018 yılı için 37 bin 645 liraya kadar toplu para yatırılabilecek.

YILDA İKİ DEFA PARA ÇEKİLEBİLİYOR

Konut hesabına aylık para yatıranlar, bir yıl içinde en fazla üç defa; üç ayda bir para yatıranlar ise bir defa ödemeyi aksatabiliyor. Tasarruf sahipleri bir yıl içinde konut hesabından en fazla iki defa para çekebiliyor. Ancak, para çekildikten sonra hesapta kalan tutarın, ödenmesi gereken asgari tutarın altına düşmemesi gerekiyor.