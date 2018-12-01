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Whatsapp'ta yasak aşk kötü bitti
KKTC'de turist olarak bulunan Salih S., Whatsapp üzerinden görüntülü olarak konuştuğu kadının müstehcen görüntülerini kaydederek kadının eşi, akrabaları ve arkadaşlarına yolladı. Şikayet üzerine polisin gözaltına aldığı Salih S. çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
KKTC'de turist statüsünde bulunan evli ve bir çocuk babası Salih S., bir süre önce Facebook üzerinden Almanya'da yaşayan evli bir kadınla arkadaşlık kurdu. İkilinin görüşmeleri bir süre sonra Whatsapp üzerinden devam ederken, zanlı Salih S. kadının müstehcen görüntülerini kaydetti.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
KKTC basınında yer alan Gamze Pir Baykur imzalı habere göre, Salih S. bir süre sonra aralarının bozulması üzerine kaydettiği görüntüleri kadının Almanya'da bulunan eşi, yakın akrabaları ve arkadaşlarına gönderdi. Olayın ortaya çıkması üzerine kadın şikayetçi olurken, polis zanlıyı yakalamak üzere harekete geçti. Salih S. 28 Kasım günü gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Mağusa Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan zanlı, soruşturma tamamlanana kadar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
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