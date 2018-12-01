Whatsapp'ta yasak aşk kötü bitti

ANTRENÖR VE SPOR UZMANI ADAYLARINDAN GENÇLİK BAKANLIĞINA TEPKİ Gençlik ve Spor Bakanlığı 1800 antrenör ve 1400 spor uzmanı alımında sözlü sınavları geçen hafta açıkladı. ama Bakanlık puanları dahi açıklamadı. Bir çok aday tepkili!