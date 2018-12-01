|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Batman'da taşan kanalizasyondan bebek cesedi çıktı
Batman'da sağanak yağışın etkisiyle taşan kanalizasyondan bebek cesedi çıktı. Ceset, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma sürüyor
Batman'da sağanak yağışın etkisiyle taşan kanalizasyondan bebek cesedi çıktı.
Batman Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde sağanak yağmurun yağmasıyla taşan kanalizasyon suyundan bebek cesedi çıktı. Cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme başlatıldı. Ceset, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vatandaş Şehmus Yıldırım, "1-2 saat önce cuma namazına giderken yolda tesadüfen cesetle karşılaştık. Kanalın taşması sonucu gün yüzüne çıktı. Çok üzüldük. Olmaması gereken şeyler bunlar. Olduysa dahi adli mercilere, karakola ya da başka yerlere bildirilip böyle bir şey yaşandı şeklinde anlatılması gerekir. O bebeğin günahına girilmemesi gerekiyordu. Üzüldük Allah rahmet eylesin" dedi.
Olayla ilgili araştırma sürüyor.
Bu haber 6,125 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR