1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İttifak pazarlığı devam ediyor

Muhalefet partileri yerel seçim hazırlıkları kapsamında bir yandan belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışırken, bir yandan da ittifak arayışlarını sürdürüyor
01 Aralık 2018 08:10
Yazdır
İttifak pazarlığı devam ediyor

CHP ile İYİ Parti arasında bir süredir devam eden görüşmeler sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmeleri bugüne kadar İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile sürdüren CHP PM üyesi Bülent Tezcan'ı ani bir kararla değiştirdi.

Kılıçdaroğlu, görüşmeler için Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı görevlendirdi. Değişiklik kararının bilgilendirme eksikliği sebebiyle alındığı kulislere yansıdı. Özellikle 10'a yakın büyükşehirde ittifak yapma gayretinde olan İYİ Parti ve CHP arasındaki görüşmelerde sona yaklaşılırken, raporların sunulmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in gelecek hafta yeniden bir araya geleceği belirtildi.

HDP'nin ise Ankara ve İstanbul'da "aday çıkarmayarak ittifakı destekleme" seçeneğini masada tuttuğu ifade ediliyor
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,843 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kulislere göre CHP'nin kesinleşen adayları
02 Aralık 2018 10:28		 Soylu: Bizlerin birlikte hareket etmesi bugün çok daha elzemdir
02 Aralık 2018 09:32
Yıldırım'ın makamına talip çok
02 Aralık 2018 08:40		 Süre doldu, istifalar art arda geldi
02 Aralık 2018 08:30
Erdoğan: Putin vizeler kısmi olarak kaldırılsın kararını verdi
02 Aralık 2018 07:00		 2 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
02 Aralık 2018 00:03
Emniyet Müdürü, öğrenciler için saz çalıp türkü söyledi
01 Aralık 2018 23:39		 AK Parti Balıkesir İl Başkanı görevinden istifa etti
01 Aralık 2018 23:34
'Türkiye Akdeniz'de kendi hukukunu korumakta kararlı'
01 Aralık 2018 22:44		 'Sözde kalmasını değil, eyleme geçirilmesini istiyoruz'
01 Aralık 2018 22:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
3.600 ek gösterge artışında niçin yol alınamıyor?
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Yıldırım'ın makamına talip çok
Yoğun kar yağışı yolları kapattı!
Elektrik tesisatı için gittiği evde kendini astı
Süre doldu, istifalar art arda geldi
15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?
Sıcaklıklar artacak, yağışlar devam edecek-Haritalı
Kulislere göre CHP'nin kesinleşen adayları
2 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vergi cenneti 2
bel tutulması 1
Kuran-ı Kerim 2
faturanın üzerindeki ayak izi 1
günaydın sözlük 2
Kuran Müslümanlığı 2
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
osmanlı geri gelsin 3
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 2
artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1
SON İLANLAR
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
Sapanca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İmranlı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Niğde Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam