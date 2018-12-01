İttifak pazarlığı devam ediyor

CHP ile İYİ Parti arasında bir süredir devam eden görüşmeler sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmeleri bugüne kadar İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile sürdüren CHP PM üyesi Bülent Tezcan'ı ani bir kararla değiştirdi.

Kılıçdaroğlu, görüşmeler için Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı görevlendirdi. Değişiklik kararının bilgilendirme eksikliği sebebiyle alındığı kulislere yansıdı. Özellikle 10'a yakın büyükşehirde ittifak yapma gayretinde olan İYİ Parti ve CHP arasındaki görüşmelerde sona yaklaşılırken, raporların sunulmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in gelecek hafta yeniden bir araya geleceği belirtildi.

HDP'nin ise Ankara ve İstanbul'da "aday çıkarmayarak ittifakı destekleme" seçeneğini masada tuttuğu ifade ediliyor