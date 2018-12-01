Büyüelçi: Afrika'da yine göreve hazırım

Yıl sonunda, üç senedir görev yaptığı Gine Cumhuriyeti'ne veda etmeye hazırlanan Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Nur Sağman, Afrika'ya dair birçok hatıra ve güzellikle ülkesine döneceğini ve kıtada memnuniyetle tekrar görev yapmak istediğini söyledi. Afrika'nın medyada genelde olumsuz yönlerinin gösterildiğini belirten Sağman, göreve başladığında, hayalindekinden çok farklı ve renkli bir Gine ile karşılaştığını dile getirdi.

Sağman, görev süresi boyunca büyük zorluklarla karşılaşmadığını aksine kadın olarak adeta pozitif ayırımcılığa uğradığını dile getirdi. Sağman, "İlk geldiğimde ebola salgını devam ediyordu ama bu beni hiçbir zaman korkutmadı, insanlara sarılmama engel olmadı" dedi. Gine halkıyla kurduğu bağın çok daha özel bir noktaya taşındığının altını çizen Sağman, bir yardım vakfında düzenlenen programda, Gineli çocukların, kendi ismine hazırlanmış özel koleksiyonla sürpriz bir defile yaptığını anlattı. Sağman, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda da kendisi için şarkı bestelendiğini ve bunun da kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Sağman, "Görev çıkması halinde memnuniyetle tekrar Afrika'ya gelirim. Afrika'dan Türkiye'ye, heybemde çokça sevgi, birçok anı ve güzellikle dönüyorum. Bundan sonra her zaman Afrika'da görev almaya, Afrika-Türkiye ilişkilerini daha da geliştirmeye ve Türkiye'nin adını kıtanın her yerinde duyurmaya hazırım" dedi.