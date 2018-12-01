Seyyar ilçe Yusufeli 7. defa taşınıyor

Yansıtıcılar Mevkii'ndeki yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Alt yapı yatırımları ile bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine mezarlar taşınmaya başladı.

7 farklı toplu mezar yerinde, taşınacak mezarları kayıt altına alındı. 68 yıllık ilçenin taşınmasını değerlendiren Yusufeli Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Tokgöz, ilçenin zor ve tarihi bir süreçten geçtiğini belirterek şunları söyledi: "1960'tan beri baraj olacak, olmayacak hikayesiyle sürekli olarak bir çıkmazın içerisindeydik. Baraj inşaatı başladı ve artık sona gelindi. Maalesef bu halk doğduğu, büyüdüğü ve gerçekten emek sarf ettiği bu yeri terk edip yeni bir yere, yeni bir yaşama yelken açıyor. İnşallah her şey hayırlı olur."

1892 yılına kadar 3 defa yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis'e taşındı. 1956'da Çoruh'un ismi Artvin olarak değiştirildi. Yusufeli, Öğdem'den bugünkü merkezi olan Ahalt'a nakledildi.