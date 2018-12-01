|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Vergi ve alacakların yeniden yapılandırılmasında son tarih 6 ay uzatıldı
Vergi ve alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunda yer alan bitim tarihleri, 6 ay daha uzatıldı
Vergi ve alacakların yeniden yapılandırılmasında bitim tarihlerinin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile mükerrer sayıda yer alan kararda, "7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 10'uncu maddesinin 13'üncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur madde gereğince karar verilmiştir" denildi
Bu haber 6,759 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR