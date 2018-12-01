Yaşlıya ve işsize yılbaşı hediyesi

AK Parti, ekonomi alanında önemli rahatlamalar sağlayacak 71 maddeden oluşan kanun teklifini dün TBMM'ye sundu. Yaşlılık aylığına 1000 lira taban getirilmesinden, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasına, kira artışlarının TÜFE'ye göre hesaplanmasından konut yardımında devlet yardımının artırılmasına kadar birçok yeniliği kapsayan teklifle ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Teklif, ekonomik büyümeye ve finansal piyasalara katkı sunacak" dedi.

YAŞLILIK AYLIĞI EN AZ 1000 TL: Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar bin TL'den az olamayacak.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa ortak olmaları şartı getiriliyor.

STOKTAN SATIŞA VERGİ KOLAYLIĞI: Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılıyor.

YÜKLENİCİLERE FESİH HAKKI: Teklifle sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen, yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı veriliyor.

Bu durumda, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenicinin teminatı iade edilecek.

KUR FARKI VERGİYE YANSIYACAK: Yurt içinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu metine yazılacak.

HAYVAN TİCARETİNE KOLAYLIK: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak.

Bebek devam sütünde ve şalgamda ÖTV kaldırılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK KOLAYLAŞIYOR: İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak, devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılacak.

Bu kapsamda işsiz kalmadan önceki son 120 gün pirim ödeme koşulu kaldırılacak ve hizmet akdiyle işyerine bağlı olma koşulu getirilecek.

TÜRK REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ KURULACAK

Varlık finansmanı fonlarına BSMV istisnası getiriliyor.

Tarımda ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarda vergi istisnası 2023 sonuna uzatılıyor.

TSK'da görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personeline Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine imkanı geliyor.

Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynakla ödenebilecek.

"İstanbul Bilim Üniversitesi" ismi "Demiroğlu Bilim Üniversitesi" olarak; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştiriliyor.

İmalat sanayisi yatırımları nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade edilmesine yönelik uygulama sürdürülecek.

Yurtiçinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1'lik pay kaldırılacak.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapacakları çay ve çay ürünleri alımlarının Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulacak.

İhalesi yapılan ve devam eden sözleşmeler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilecek.

Kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.

Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına çalışma ekonomisi mezunları da başvurabilecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hedefler ile uyumlu olmak kaydıyla birbirlerine ödünç para verebilecek.

TCDD yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca finanse edilecek.

FİNANSAL İSTİKRAR VE KALKINMA KOMİTESİ

FINANSAL İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak. Teminat sorunlarına etkin çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine izin verilecek. DASK sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek.

KONUT YARDIMI 25 BİN TL'YE ÇIKIYOR

KIRA bedelinin belirlenmesinde üretici fiyatları yerine tüketici fiyat endeksinin artışı baz alınacak. Konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları artırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen, sistem Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Konut hesabına devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılıyor.

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