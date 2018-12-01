Yeni torba teklifin adı: Krizin etkisini hafifletme paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilen tebliğde, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2018 için yüzde 23.73 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da aktarıldı.

Yeni hesaplamayla birlikte 14 bin 800 liraya kadar olan yüzde 15'lik dilim 18 bin 312'ye çıkması bekleniyor. Eskiden 34 bin liralık dilimde yer alan vergi mükellefleri yeni dönemde 42 bin 68 liradan yüzde 20'lik dilime girecek. 42 bin 068 liranın 18 bin 312 lirası yüzde 15, kalan 23 bin 756 lirası yüzde 20 vergi ödeyecek. Toplam vergisi 7 bin 498 TL olacak. 120 bin liralık sınırda yüzde 27 ile vergilendirilen kişilerin limiti yeni dönemde 148 bin 476 liradan hesaplanacak.

148 bin 476 liranın 18 bin 312 lirası yüzde 15, sonraki 23 bin 756 lirası yüzde 20'den vergilenecek. Kalan 106 bin 408 lira ise yüzde 27'den vergilenecek. Böylece toplam 36 bin 228 TL vergi ödemiş olacak. 148 bin 476 liranın üzerinde geliri olanlar, bu rakam için 36 bin 228 vergi ödeyecek ama bunun üzerindeki gelir için yüzde 35 üzerinden hesaplama yapılacak. Yeniden değerlemeyle birlikte ekonomi tarafından bazı kanun ve kanun hükmünde de değişiklikler yapıldı. Bunlardan bazıları ise şöyle sıralandı: Malullük aylığı alan emeklilere ödenen aylıklar için alt sınır bin TL olacak. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak, devamsızlıktan kaynaklanan ödememe durumu kaldırılacak. Sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla projelerde hizmet aksamaması için yüklenicilere idare onayına bağlı fesih/devir hakkı getirilecek. Konut hesabının daha etkin hale getirilmesi için yapılan değişiklikle sistem hazine bakanlığınca yürütülecek. Konut yardımları için belirlenen devlet katkısı 20 bin TL'den 25 bin TL'ye çıkarılıyor.

EHLİYET HARCI 613 TL, ALTI AYLIK PASAPORT 284 LİRA

Yeniden değerlemeyle oranı, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. Buna göre, gelecek yıl pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları ve motorlu taşıt vergisi yüzde 23.73 oranında artırılacak. Buna göre yıl başından itibaren pasaport defter ücreti 137.4 liradan 170 liraya; 6 aylık geçerlilik süresinin bedeli 200,8 liradan, 284,4 TL'ye çıkacak. 3 yıl ve üzeri geçerlilik için ödenecek rakam ise 656 TL'den 811.7 liraya yükselecek. Ehliyette ise B sınıfı ehliyetin bedeli 495,7 TL'den 613,3 liraya çıkacak.

ŞALGAM SUYU VE DEVAM SÜTÜ ÖTV'DEN MUAF

Tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara dair istisna 2023 sonuna uzatılıyor. Şalgam suyu ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV'den muaf tutulacak. Sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak/çeşitlendirmek varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarındaki işlemleri nedeniyle lehe aldıkları paralar BSMV'den istisna tutulacak. Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak. Uluslararası iyi uygulamalar dikkate alınarak finansal istikrar ve kalkınma komitesi kurulacak.

Belediyelerce gerçekleştirilmesinde fayda görülen yatırım projelerinin desteklenmesi için strateji ve bütçe başkanlığı bütçesine belediyelere yardım ödeneği konulacak. Dışişleri bakanlığınca belirlenecek ülkelerde vize başvurularında aracı hizmet alınmasına imkan tanınacak. Teklif yasalaştıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli tüm memurlar Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın ortağı olacak.

İMALAT SANAYİSİNE TEŞVİK DEVAM EDECEK

Yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim/hizmetlerde bedelin sonradan tahsil edildiği durumlarda kur farkları matraha dahil ediliyor. Sanayi yatırımlarında inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade edilmesi uygulaması 2019'da da sürdürülecek. İmalat sanayi yatırımları için sağlanan teşviklerin 2019'a kadar uzatılması öngörülüyor; Cumhurbaşkanı'na uygulamayı 5 yıla kadar uzatma yetkisi veriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkan sağlanacak.

KİRADA ARTIŞI TÜFE BELİRLİYOR

Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İl Bank'a yetki veriliyor. Kira bedelinin belirlenmesinde TÜFE, artış oranı olarak belirlenecek. DASK'ın teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda kurulacak bir anonim şirket üzerinden görev yürütülecek. Sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans AŞ kurulacak. Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinde 31 Ekim itibarıyla ödenmemiş ilaç/tıbbi malzeme alımlarına dair borçlar belirli şartlarla Hazine Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynakla ödenecek. KİT'ler birbirine borç verirken yıllık yatırım/finansman programını gözeterek Hazine Bakanlığınca belirlenen usule göre hareket edecek.