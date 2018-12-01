Damadına ateş etti su borusunu vurdu, sokağı su bastı

Olay, Adana Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar A. ve Sibel Y. bir ay önce resmi nikah olmadan evlendi. Ancak çift arasında erkeğin genç kadına iyi davranmadığı iddiasıyla anlaşmazlık çıkmaya başladı.

En son yaşanan anlaşmazlık ise kavgaya dönüşünce genç kadın evi terk ederek baba evine gitti. Babasının evine dönen Sibel Y., ailesine bir daha eşinin yanına gitmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine baba Murat Y.(56) yanına çocuklarını da alarak Yaşar A.'nın evine gitti. Üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Murat Y. damadını vurmak için eve rastgele ateş açtı. Korkan damat ise yatağın altına gizlendi. Bu sırada tabancadan çıkan mermiler evin girişinde bulunan su borusuna isabet etti. Hasar alan borudan akan sular ise sokağı su içerisinde bıraktı.

Murat Y. ve beraberindekiler ise olay yerinden kaçtı. Bir süre yatağın altında gizlenen Yaşar A. şüphelilerin kaçtığını görünce polis merkezine sığındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Murat Y.'yi ve oğlunu yakalarken, olayda kullandığı tabancayı da ele geçirdi.