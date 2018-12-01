Aktif olarak 2 bin 595 kişi e-kelepçe ile izleniyor

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Elektronik İzleme Merkezi de mağdurların korunmasına yönelik önemli bir işlev görüyor.

Elektronik kelepçe ile hüküm öncesi ve sonrası, suçlunun, mağdurların çevresinde yaklaşıp yaklaşmadığı, okul ve stadyum çevresine yaklaşıp yaklaşmadığı gibi konular yakından takip edilebiliyor.

En son teknoloji ile çalışan merkez aynı anda 5 bin kişiyi izleme kapasitesine sahip.

Şu anda aktif olarak 2 bin 595 kişi elektronik kelepçe ile izleniyor.

38 bin 808 kişinin izlenmesi ise tamamlanmış. Toplamda ise 41 bin 403 kişi izlenmiş.

İzleme merkezi 7 gün 24 saat 4 vardiya çalışıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, izlenmenin hassasiyetle yapılması konusunda titiz.

Denetimli serbestlik sisteminin görev alanına giren hüküm öncesinde tutuklama yerine verilen bazı adli kontrol tedbirlerinin yerine getirilmesinde, bazı suç faillerinin toplum içinde denetim ve takibinde de elektronik izleme kullanılıyor.

Bu elektronik kelepçe ev hapsinde olanlar için de izlenme aracı.

Elektronik izlemenin etkin kullanımının yaygınlaşması toplum ve mağdurlar için çok önemli.

Abdullah Karakuş