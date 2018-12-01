'İhracatımız Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı değerine ulaştı'

Ticaret Bakanlığınca Kasım ayı Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatiflere İlişkin Geçici İdari Verilerine yönelik yapılan açıklamaya göre, Bakanlık idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Kasım ayı ihracatı 15 milyar 532 milyon dolar, ithalat ise 16 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 oranında arttı ithalat ise yüzde 21,47 oranında azaldı. Dış ticaret hacmi, yüzde 8,83 azalarak 31 milyar 668 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 90,50 azalarak 604 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,3 olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Kasım ayında yüzde 69,0 iken, 2018 yılı Kasım ayında yüzde 96,3 olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,2 oldu

Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7,8 oranında artış ile 168 milyar 77 milyon dolar, ithalat ise yüzde 0,2 oranındaki artış ile 229 milyar 548 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 3,3 oranında artarak 397 milyar 626 milyon dolar olarak gerçekleşti, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,2 oldu.

2018 yılı Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde en çok ihracat 7 milyar 115 milyon dolar ile "ham madde (ara mallar)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 6 milyar 404 milyon dolar ile "tüketim malları" ve 1 milyar 904 milyon dolar ile "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti. 2018 yılı Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde en çok ithalat 12 milyar 269 milyon dolar ile "ham madde (ara mallar)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 2 milyar 287 milyon dolar ile "yatırım (sermaye) malları" ve 1 milyar 520 milyon dolar ile "tüketim malları" grupları takip etti.

2018 yılı Kasım ayında en çok ihraç edilen 2 milyar 430 milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" faslını 1 milyar 485 milyon dolar ile "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 249 milyon dolar ile "demir ve çelik" ihracatı takip etti. 2018 yılı Kasım ayında en çok ithal edilen 3 milyar 410 milyon dolar ile "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" faslını 1 milyar 953 milyon dolar ile "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 231 milyon dolar ile "elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı" ithalatı takip etti.

En fazla ihracat ve ithalat yapılan ülkeler

2018 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 432 milyon dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 994 milyon dolar ile İngiltere ve 872 milyon dolar ile İtalya izledi. 2018 yılı Kasım ayında en fazla ithalat yapılan ülke 1 milyar 715 milyon dolar ile Rusya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 566 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 389 milyon dolar ile Çin izledi.

11 milyar 560 milyon TL vergi tahsil edildi

Gümrük İdareleri tarafından 2018 yılı Ekim ayında 12 milyar 781 milyon TL, 2018 yılı Kasım ayında 11 milyar 560 milyon TL vergi tahsil edildi. 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin vergi gelirleri toplamı 507 milyar 855 milyon TL oldu. Aynı dönemde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler 122 milyar 350 milyon olup, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 24,09 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Kasım ayında Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 49 bin 778, bildirim sayısı ise 13 milyon 818 bin 56 oldu. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısında yüzde 15,52'lik artış, bildirim sayısında da yüzde 2,55'lik bir artış oldu. 2018 yılı Kasım ayında esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 749 bin 236 iken, toplam iş yeri sayısı ise 1 milyon 882 bin 727 oldu. 2018 yılı Kasım ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,54 artarak 12 bin 20'ye ulaştı. Aynı dönemde kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 574 bin 832 oldu.