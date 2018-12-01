Yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir maden işçisi, yolda bulduğu 2 bin 600 avroyu polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

İş çıkışı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yürüyen ve özel bir maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Hami Çolak (49), yerde kağıtlar olduğunu fark etti.

Önce reklam broşürü sandığı kağıtlara dikkatli bakınca para olduğunu gören Çolak, bir süre çevrede sahibini aradı.

Çolak, paranın sahibini bulamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve 2 bin 600 avro olan parayı tutanakla teslim etti.

Polis, paranın Almanya'dan emekli Mustafa Durukan'a (72) ait olduğunu belirledi.

Emniyete çağrılarak İlçe Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul tarafından parası teslim edilen Durukan, polis ekipleri ile Çolak'a teşekkür etti.

Durukan, paranın kendisine ulaştırılmasını sağlayan Çolak'a da 200 avro hediye etti.

Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paranın sahibinin bulunmasına çok sevindiğini, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Bir başkasının kaybettiğinin kendisinin kazancı olmadığını vurgulayan Çolak, "Helal para değil. Kaybedenin ne zorluklarla kazandığını, ne kadar ihtiyacı olduğunu bilmiyoruz. Sonuçta bu değer ona ait. İnsanlık görevimizi yapıp parayı, mağdur olmaması için emniyete teslim ettik." dedi.

Durukan ise köyden ilçeye gelerek bazı iş yerlerine uğradığını, sonra tekrar köye döndüğünü anlatarak, parayı düşürdüğünü fark etmediğini belirtti.

Ertesi gün bir ihtiyacı için bankaya gideceğini, bunun için kontrol ettiğinde paranın cebinde olmadığını gördüğünü dile getiren Durukan, "Engin komiserime telefon ettim, param kayıp diye. Bir gün sonra bana haber verdi. Bulan arkadaşa teşekkürlerimi iletiyorum. İyi insanların toplumda olması güzel. Temiz bir ailenin çocuğu olmazsa getirmezdi. Emniyet teşkilatımızdan da Allah razı olsun." ifadesini kullandı.