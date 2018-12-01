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Van'da terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 5 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Çatak kırsalındaki PKK'lı teröristlerle iş birliği içinde oldukları iddia edilenlere yönelik "Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda da hakkında "terör örgütüne eleman temin etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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