1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastanedeki silahlı saldırıda emekli polis ile yeğeni öldürüldü

Yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti
01 Aralık 2018 12:20
Yazdır
Hastanedeki silahlı saldırıda emekli polis ile yeğeni öldürüldü

Osmaniye'de, özel hastanede, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan emekli polis memuru Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki özel hastanede meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine hastane içinde tabancalarla ateş açtı. Olayda, kurşunların isabet ettiği emekli polis memuru Ahmet Loş, Asım Loş, Mustafa Loş ile Sebiha Loş ve karşı gruptaki Bülent Ç., yaralandı. İhbarla hastaneye özel harekat timleri ve zırhlı polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, durumu ağır yaralı olan Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Loş'un hayati tehlikesinin devam ettiği, Sabiha Loş ve Bülent Ç'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 9,150 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Teröristler kaçarken silahlarını bırakmış
02 Aralık 2018 11:03		 PKK'nın cezaevi provokasyonu çabası deşifre oldu
02 Aralık 2018 10:16
15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?
02 Aralık 2018 07:45		 16'sı muvazzaf 19 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı
01 Aralık 2018 18:20
Mersin'de PKK operasyonunda 14 kişiden 8'i tutuklandı
01 Aralık 2018 13:59		 Mahrem yapıdan gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest
01 Aralık 2018 13:20
Firari Akın İpek'in telefon trafiği deşifre oldu
01 Aralık 2018 11:59		 Van'da terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı
01 Aralık 2018 11:27
Maduro'dan FETÖ jesti
01 Aralık 2018 09:50		 Adana'da yakalanan sözde il imamı Şanlıurfa polisine teslim edildi
01 Aralık 2018 05:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
3.600 ek gösterge artışında niçin yol alınamıyor?
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Yıldırım'ın makamına talip çok
Yoğun kar yağışı yolları kapattı!
Elektrik tesisatı için gittiği evde kendini astı
Süre doldu, istifalar art arda geldi
15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?
Sıcaklıklar artacak, yağışlar devam edecek-Haritalı
Kulislere göre CHP'nin kesinleşen adayları
2 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 1
facundo campazzo 1
faturanın üzerindeki ayak izi 1
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
murabaha 2
Kuran-ı Kerim 2
28.11.2018 lokomotiv moskova vs galatasaray maçı 1
bel tutulması 1
tevliye 2
28.11.2018 kulüpler birliği açıklaması 1
SON İLANLAR
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
Sapanca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İmranlı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Niğde Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam