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MHP 50 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için 50 belediye başkan adayını daha belir
MHP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için 50 belediye başkan adayını daha belirlediMilliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için 9'u il 41'i ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayını açıkladı. MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi belli oldu. 9'u il 41'i ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayının ismi şu şekilde:
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