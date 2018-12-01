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MHP 50 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için 50 belediye başkan adayını daha belir
01 Aralık 2018 12:26
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MHP 50 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için 50 belediye başkan adayını daha belirledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için 9'u il 41'i ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayını açıkladı. MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi belli oldu. 9'u il 41'i ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayının ismi şu şekilde:

  • Çankırı İl Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı ESEN
  • Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSUN
  • Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ
  • Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ
  • Kars İl Belediye Başkan Adayı Çetin NAZİK
  • Kırşehir İl Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL
  • Kütahya İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Alim IŞIK
  • Nevşehir İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz KILIÇ
  • Zonguldak İl Belediye Başkan Adayı Hamdi AYAN
  • Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar KARGIN
  • Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban ÇABUK
  • Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÜTÜK
  • Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih BAYRAKDAR
  • Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin SAKA
  • Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman TORUN
  • Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan ŞAHİN
  • Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim ŞENTÜRK
  • Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER
  • Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ
  • Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN
  • Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif ÇAYIR
  • Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan Adayı Ünal GEVŞEK
  • Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa KOLOĞLU
  • Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhayrem TOZAN
  • Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN
  • Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR
  • Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ
  • Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ
  • Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN
  • Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU
  • Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU
  • Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN
  • Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan Adayı Recep BOYACIOĞLU
  • Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdal MERT
  • Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat YILDIZ
  • Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Şahin ÇOLAK
  • Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan Adayı Bozkurt EKEŞ
  • Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz ALİUSTAOĞLU
  • Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin UZUNER
  • Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ
  • Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN
  • Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN
  • Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVUZ
  • Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS
  • Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI
  • Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet BOZKURT
  • Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ramazan ATALAY
  • Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan Adayı Sahvet ERTÜRK
  • Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Niyazi TEZCAN
  • Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cavit ERDOĞAN

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