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Bakan Ersoy: Turizmde lig atlamamız gereken döneme geldik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Artık yeni bir stratejiyle lig atlamamız gereken bir döneme geldik. Lig atlamak için gerekli olan çalışmaları, altyapıyı yapmaya başladık. Bu da bu çalışmalardan biri aslında
01 Aralık 2018 13:30
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Bakan Ersoy: Turizmde lig atlamamız gereken döneme geldik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tanıtım stratejisi ve buna ilişkin gelecek ay yapılacak reklam ihalesine ilişkin, "Artık yeni bir stratejiyle lig atlamamız gereken bir döneme geldik. Lig atlamak için gerekli olan çalışmaları, altyapıyı yapmaya başladık. Bu da bu çalışmalardan biri aslında." dedi.

Bakan Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Yurt Dışında Eğitim ve Gençlik" başlıklı istişare toplantısına katıldı.

Konuşmasında dünyanın dört bir köşesinde Türk vatandaşlarının bulunduğuna işaret eden Ersoy, "Sadece Avrupa kıtasında 5,5 milyonluk bir Türk nüfusundan bahsetmek mümkün. Diğer ülkelerle birlikte Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 6,5 milyona ulaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gittikleri ülkelere katma değer sağlayan Türk vatandaşlarının aynı zamanda ana vatanı dışındaki bir ülkede hayata tutunmanın getirdiği zorluklarla da mücadele ettiğine, çeşitli ırkçı yaklaşımlar ve saldırılarla karşı karşıya kalabildiğine değinen Ersoy, bu tarz yaklaşımlar karşısında vatandaşların sivil toplum kuruluşları aracılığıyla birbirlerine destek olduğunu anlattı.

Ersoy, "Vatandaşlarımız dört nesildir yurt dışında varlığını sürdürüyor. Ve hayatın hemen her alanında başarılara imza atıyor, uluslararası camiaya da konu olabiliyorlar. Şüphesiz gelinen nokta bir başarı öyküsü olmakla birlikte yeni ihtiyaç ve riskleri de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla diasporamızda etkin bir iletişim ağı oluşturan sivil toplum kuruluşlarımızın da yenilenmeleri, çağımızın değişen şartlarını göz önüne alarak değişmeleri bir zorunluluk haline gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Gençlerimize yatırım yapmamız gerekmekte"

Bakan Ersoy, bu noktada gençlere destek olmanın önemini vurgulayarak, "Hedefimiz Türk diasporasının yurt dışındaki varlığını daha nitelikli ve prestijli hale getirmek olduğuna göre, gençlerimize yatırım yapmamız gerekmektedir. Çünkü özellikle Avrupa'daki Türk mevcudiyetinin ve kültürel kimliğinin devamlılığının çocuklarımıza bağlı olduğunu biliyoruz. Gençlerimizin doğru eğitim alanlarıyla standartları yüksek meslek alanlarında istihdam edilebilmeleri noktasında onlara destek olmalıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin yurt dışındaki genç nüfusunun umut verici bir gelişim çizgisi sergilediğini ama bu gençlerin kültürel kimliklerine sahip çıkarak geleceklerini çizmeleri konusunda kat edilmesi gerekten mesafelerin de bulunduğu aktaran Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eksikliklerin oluşmasında gençlerimizin yaşadıkları ülkelerin ayrımcı ve fırsat eşitliğini gözetmeyen politikalarının da etkisi yadsınamaz. Ancak bu zorlukların üstesinden gelmek için bizlerin de üstüne düşen görevler olduğu unutulmamalıdır. Bu bilinçle Türkiye yurt dışında eğitim ve gençlik çalışmalarına son yıllarda hız vermiştir."

- "Türk diasporasının menfaatine katkılar vermeye devam edeceklerine olan inancım tam"

Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla gençlere ulaşıldığını vurgulayan Ersoy, gençleri eğitimli, özgüvenli bireyler olmaları, layık oldukları saygınlığa kültürel değerlerini muhafaza ederek ulaşmaları adına doğru yönlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle ve de ana vatanla etkin bir koordinasyon sağlayarak Türk diasporasının menfaatine katkılar vermeye devam edeceğine olan inancını yineleyen Ersoy, "2014'te Romanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan Alman azınlığa mensup bir kişi olmuşken, neden günün birinde bir Avrupa ülkesinin cumhurbaşkanı bu ülkeyle entegre olmuş Türk toplumundan çıkan biri olmasın?" dedi.

Ersoy, bugün yapılacak görüş alışverişinin, gençlerin daha da donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanması konusunda bir yol haritası çizmesini sağlayacağını bildirdi.

- "Mass turizm açısından Türkiye hedeflerine hızla geliyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantının çıkışında basın mensuplarının Türkiye'nin yeni tanıtım stratejisi ve gelecek ay yapılacak reklam ihalesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakanlık olarak uzun zamandır "Turkey Home" markası adı altında çalışmaların yürütüldüğünü anımsatan Ersoy, söz konusu ihaleyle ana stratejilerin yapılacağı ajansın tespit edileceğini belirtti.

Dün açıklanan turizm verilerine işaret eden Bakan Ersoy, 10 aylık dönemde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla beraber Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısının 41 milyonu geçtiğini bildirdi.

Ersoy, "Sadece turist sayısına bakacak olursanız 35,5 milyon, 5,5 milyon da yurt dışında yaşayan Türklerle birlikte 41 milyon rakamına erişildi. Mass turizm açısından bakıldığı zaman Türkiye aslında hedeflerine hızlı bir şekilde geliyor. Bu sene sadece turist bazında bakarsak 40 milyon sayısını yakalayacağız." ifadesini kullandı.

- "Yeni bir stratejiyle lig atlamamız gereken bir döneme geldik"

Türkiye'nin turizmde kişi sayısı olarak istenen yere geldiğini vurgulayan Ersoy, artık bu sayıyı nitelikli turistle taçlandırmayı hedeflediklerini anlattı.

Mass turizme karşı olmadıklarını, başlangıcın buradan yapılması gerektiğini, bu kapsamda istenen rakamlara ve hedeflere ulaşıldığını kaydeden Bakan Ersoy, "Artık yeni bir stratejiyle lig atlamamız gereken bir döneme geldik. Lig atlamak için gerekli olan çalışmaları, altyapıyı yapmaya başladık." dedi.

Ersoy, yeni tanıtım stratejisi için çıkılacak reklam ihalesinin de bu çalışmalardan biri olduğunu bildirdi.

Bundan sonra sadece kişi sayısını artırma hedefiyle yetinmeyeceklerini anlatan Ersoy, "Onu zaten kendi akışına da bıraksak o artacak, öyle bir endişemiz kalmadı. Bundan sonra bir üst lige geçmek için konaklama dışı harcaması yüksek olan yüksek gelir grubuna sahip turistleri hedefleyeceğimiz yeni bir politika geliştirmek istiyoruz. İhale de bu çalışmanın küçük bir parçası." diye konuştu.

- "Türkiye Turizm Geliştirme Fonu'nda son aşamaya geliniyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bir soru üzerine "Turkey Home" kampanyasının şu anda devam ettiğini belirterek, ihale sonrasında ajansın netleşmesi, üretimlerin yapılması, filmlerin çekilmesinin sezon sonuna kadar devam edecek bir süreç olduğunu belirtti.

Ersoy, "Turkey Home" veya "Turkey"den hemen vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını, turizmde bir üst lige çıkma yolundaki çalışmalarda sektörü de katarak ilerleyeceklerine vurgu yapan Ersoy, "Bununla ilgili bir yasal düzenlemeyi de sektörle beraber, sektöre danışarak, sektörle fikir teatisinde bulunarak hazırlıyoruz. Türkiye Turizm Geliştirme Fonu, son aşamasına geliyoruz, şekillendiriyoruz, daha sonra yasalaştıracağız. Bu bağlamda turizmci yatırımcıların, paydaşların, temsilcilerinin yer aldığı bir fon şeklinde gelecek. Bakanlığımızla beraber turizmcilerin ortaklaşa kararlar alarak yöneteceği bir turizm politikası geliştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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