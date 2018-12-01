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Suriyeli mühendis güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı

Suriyeli mühendis Muhammed Abdo, atıl durumdaki malzemelerle çocukluk hayali olan güneş enerjisi ve elektrikle çalışan otomobil yaptı. Saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen otomobili ile trafiğe çıkan Abdo, aracına 2 yaşındaki kızı "Sinar"ın ismini verdi
01 Aralık 2018 14:15
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Suriyeli mühendis güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı

Hatay'da yaşayan Suriyeli mühendis Muhammed Abdo, çocukluğundan bu yana hayal ettiği güneş enerjisi ve elektrikle çalışan otomobili, hurda malzemelerle yapmayı başardı.

Elektrik ve elektronik mühendisi 30 yaşındaki Muhammed Abdo, otomobil yapma hayalini Türkiye'de gerçekleştirdi. 4 yıl önce hayalindeki otomobili yapmak için harekete geçen Abdo, sanayi sitesindeki iş yerlerinde atıl duran malzemeleri toplayıp çift kişilik güneş enerjisi ve elektrikle çalışabilen bir otomobil yaptı.

Abdo, yağmur sensörü, müzik çalar, geri dönüş sistemi, açılır kapanır ayna, navigasyon gibi çok sayıda özelliğin yer aldığı araca, 2 yaşındaki kızı "Sinar"ın adını verdi. Araç saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Abdo'nun kendi imkanlarıyla yaptığı paneller sayesinde güneş enerjisiyle çalışan otomobil, elektrikle de yol alabiliyor. Bir batarya ile 70 kilometrelik menzile sahip aracın pili 4 saate tekrar şarj edilebiliyor.

Abdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş dolayısıyla 2011 yılında ailesiyle Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Yaşamlarını sürdürdükleri Hatay'da 2 yıl boyunca iş bulamadığını anlatan Abdo, çocukluğundan beri hayali olan otomobili yapmaya karar verdiğini ve aracı tamamladıktan sonra trafiğe çıkarmaya başladığını söyledi.

Otomobili evinde oluşturduğu atölyede yaptığına değinen Abdo, "İki kişilik otomobilin bir ileri ve geri vitesi bulunuyor. İçinde müzik sitemi de var. Otomobil bana yaklaşık 4 bin dolara mal oldu. İmkan sağlanırsa ve seri üretim yapabilirsem otomobili daha uygun fiyata mal edebilir ve bundan daha fazla kişinin faydalanmasını sağlayabilirim." dedi.

Abdo, yeni bir otomobilin yapımına başladığını sözlerine ekledi.


Hurda parçalarından güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı
Anadolu Ajansı
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