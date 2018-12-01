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Vali'den küçük çocuğa 'cuma namazı' sürprizi
ORDU Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve birlikte cuma namazına gitmeyi öneren ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu'ya sürpriz yaptı. Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazı için Ulu Cami'ye gitti.
ORDU Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve birlikte
cuma namazına gitmeyi öneren ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu'ya
sürpriz yaptı. Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazına,
ardından da yemeğe gitti.
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