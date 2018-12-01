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Çalıştığı evi soyan hizmetçi polisin takibiyle yakalandı

İstanbul'da E.T. adlı kadın, hizmetçisi tarafından soyuldu. Kırgızistan uyruklu hizmetçi kadın, polisin başarılı çalışması ile bir gün sonra yakalandı
01 Aralık 2018 14:45
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Çalıştığı evi soyan hizmetçi polisin takibiyle yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda 3 gün önce polise başvuran E.T. adlı kadın, kasasında 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saatlerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polise ifade veren E.T., 15 gün önce evine Kırgızistan uyruklu Muborakkhon İ. (33) adlı kadını hizmetçi olarak işe aldığını ve kendisine bu olaydan sonra ulaşamadığını söyledi.

GÖRÜNTÜLERDE O ÇIKTI

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, apartmana giren ve çıkan kişinin E.T.nin hizmetçi kadını Muborakkhon İ. olduğunu belirledi.

BİR GÜN SONRA YAKALANDI

Şüphelinin çalışma izni olduğu ve 3 yıldır Türkiyede olduğu anlaşıldı. Yurt dışına çıkmadığı tespit edilen şüphelinin izi bir gün sonra Üsküdarda bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

ÇALINTI EŞYALAR BULUNDU

Şüphelinin üstünde yapılan aramada, E.T.nin evinde çalınan saat, çanta ve para bulundu. Çaldığı paralardan bin lirayı harcadığı belirlenen şüpheli emniyetten götürüldü. Emniyette yapılan soruşturma da Muborakkhon İ.nin E.T.yi evde gizlice takip ederek kasanın şifresini öğrendiği saptandı. 3 yıldır Türkiye'de olduğu belirlenen şüphelinin başka olayları olup olmadığı ise araştırılıyor.
DHA
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