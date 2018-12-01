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Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetine 'kadın eli' değiyor

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta, kış öncesi besiye alınan kazlar, şu sıralar kesimi yapılıp kadınların hünerli ellerinden geçerek sofralara ulaşıyor
01 Aralık 2018 15:03
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Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetine 'kadın eli' değiyor

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta, kış öncesi besiye alınıp şu sıralar kesilen kazların eti, kadınların hünerli ellerinden geçerek sofralara ulaşıyor.

Kars'ın ilçe ve köylerinde nisan ayında meralarda otlayan, ekim ayından bu yana yalnızca arpayla besiye alınan ve kar yedikten sonra yağlanarak lezzetini alan kazların kesim işlemi sürüyor.

Kesim öncesi kaz çiftliklerinde ve kümeslerde beslenen ve kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan kazlar, kesildikten sonra kadınlar tarafından kazanlardaki sıcak suda kısa süre bekletilip tüyleri temizleniyor.

Daha sonra tandır ateşi ya da ocakta ince tüyleri yakılarak tuzlanan kaz etleri, bir süre kurutularak kış sofralarına servis ediliyor.

Kentte ve ilçelerde daha çok aile işletmelerince yapılan kaz besiciliğini genellikle ev kadınları üstleniyor.

Kazları kesim öncesi meralarda otlatıp besiye alan kadınlar, bu meşakkatli sürecin büyük çoğunluğunda yer alıyor.

Kentin Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde kaz besiciliği yapan Seda Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın en önemli lezzeti kaz etini kış sezonu için hazırlamaya başladıklarını söyledi.

- "Türkiye'nin en lezzetli kazları Kars'ta"

Altun, Kars kazının lezzetinin ayrı olduğunu ve yiyenlerin bir daha yemek için kente geldiğini ifade ederek, "Lezzet olarak Türkiye'nin en iyi kazları burada olur, kazlarımızı özenle hazırlayıp satışa sunuyoruz." dedi.

Kaz yetiştiriciliğinin zahmetli olduğunu aktaran Altun, "Kestiğimiz kazları, kazanların içerisinde kaynayan sıcak suya bıraktıktan sonra önce tüyleri ile iç organlarını temizleyip ateşle deri üzerindeki küçük tüyleri yakıyoruz. Kaz etini daha sonra yeniden yıkayıp tuzlayarak kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan kaz eti, uzun süre bekletilip restoranlarda ve sofralarda tüketilebilir." diye konuştu.

- "Kazları, kar yiyince kesmeye başladık"

Kaz besicisi Şükran Yıldırım da kazları kar yiyene kadar kilo aldırmak için en az bir buçuk ay arpayla beslediklerini dile getirerek "Kar yağdı, biz de kazları kar yedikten sonra kesmeye başladık. Kesilen kazların etini temizleyip tuzlayıp iplere asarak kurutuyoruz. Kaz eti yaklaşık 15 gün kuruduktan sonra yenilecek lezzete kavuşuyor." şeklinde konuştu.

Yıldırım, kazları büyüklüğüne göre 140-160 liradan satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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