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Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimlerle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ittifakla ilgili "şu ana kadar ki gelişmeler olumlu ve verimli ittifak iyi gidiyor, karşılıklı jestler olabilir" dedi.
01 Aralık 2018 15:06
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Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın iyi gittiğini belirterek, "Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir." dedi.

Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen programın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ergenekon davasında savcının mütalaasının anımsatılarak, değerlendirmesi sorulan Bahçeli, "Ergenekon davası sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Savcılık iddianamesi mahkemeler tarafından görüşülecektir. Dolayısıyla Ergenekon davası iddianameye göre çökmüş durumdadır. Çok az bir ceza söz konusu olmuştur." karşılığını verdi.

Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Eğer bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz olacaktır." ifadesinin hatırlatılması üzerine, "Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir." dedi.

- "Uzlaştıkları alanlar oluşuyor"

"Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile planlanan bir görüşmeniz var mı?" sorusunu Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika'da olduğunu hatırlatarak, "Eğer görüşme arzusu oluşursa görüşmeye hazırız, biz her zaman." diye yanıtladı.

Seçim iş birliği çalışmalarını MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den oluşan heyetin yürüttüğü belirtilerek, "Gelinen son durum nedir?" sorusuna Bahçeli, şu yanıtı verdi:

"İki parti yöneticisi saygıdeğer insan, zaman zaman bir araya geliyorlar. Gelişmeleri değerlendiriyorlar. Uzlaştıkları alanlar oluşuyor. Üzerinde çalışmalar yapılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönüşünde zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceklerdir. Sonra da karşılıklı değerlendirme ihtiyacı doğarsa da gereği yapılır. Şu ana kadar ki gelişmeler olumlu olmaktadır. Çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor."

- "Muhalefet koalisyon düşünüyorsa yapsın"

Bahçeli, bir başka soru üzerine, "Muhalefet koalisyon düşünüyorsa yapsın. 'Millet ittifakı' veya 'zillet ittifakı' dediğimiz ittifakı, koalisyona dönüştürmek istiyorsa, onların en tabi hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rekabet Kurulu'nun soğan stoklarına ilişkin açıklaması üzerine de Bahçeli, "Rekabet Kurulunun kararına saygı duymak lazım. Soğanla fazla işimiz yok. Rekabet Kurulu herhalde yakından inceliyordur." ifadesini kullandı.


Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması
Anadolu Ajansı
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