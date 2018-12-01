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'Savaş uçakları İHA'lara dönüştü'

Selçuk Bayraktar, savaş uçaklarının İHA'lara dönüştüğünü, bundan sonra yapılacak bütün savaş uçaklarının insansız olacağını ifade etti.
01 Aralık 2018 15:15
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'Savaş uçakları İHA'lara dönüştü'

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin silahlı İHA ve akıllı mühimmatını üreten 6 ülkeden biri haline geldiğini söyledi.

İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve velilerinin iş birliğinde Üsküdar Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu" Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Bayraktar, sempozyumda, "Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli İHA Sistemleri" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Geçmişten günümüze havacılık tarihini anlatan Bayraktar, 16. yüzyılda Osmanlı bilgini Takiyüddin tarafından kurulan Takiyüddin'in Rasathanesi'nin ilk gözlemevi olarak bilindiğini belirtti.

Lagari Hasan Çelebi ve Hezarfen Ahmed Çelebi dönemine değinen Bayraktar, TOMTAŞ Kayseri Uçak Fabrikası ile Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın yaptığı cumhuriyet döneminin ilk havacılık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Geçmişten günümüze havacılık tarihi incelendiğinde dünyada havacılıkla ilgili öncü birkaç ülkeden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 1950'lere vardığımızda tümüyle havacılıkla ilgili yapılan çalışmaların yok edildiğini görüyoruz. Yerine Türkiye'de bambaşka sermaye modeli, bir montaj sanayi modeli yerleşiyor. Sahibini zengin eden sanayi modelleri yapılıyor. Şayet bugüne kadar yapılan çalışmalar devam edecek olsa belki Türkiye dünyada ilk 3 uzay gücünden biri olacaktı. Ülkemizin yaptığı, Mars'a gönderdiği araçlardan bahsediliyor olacaktı."

- "Savaş uçakları İHA'lara dönüştü"

Selçuk Bayraktar, savaş uçaklarının İHA'lara dönüştüğünü, bundan sonra yapılacak bütün savaş uçaklarının insansız olacağını ifade etti.

Teknolojilerin temelinde savunma sanayinin yattığını dile getiren Bayraktar, milli sistem ve teknolojilerin kritik önemini vurguladı.

Teknolojik ürünlerde yazılımın milli olması gerektiğine işaret eden Bayraktar, özellikle savunma sanayinde teknolojik ürünlerin kullanılmasının önemini vurguladı.

Ülkenin bağımsızlığı ve müreffeh olması için milli yazılım ve teknolojilere ihtiyaç olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bugün yurt dışından gidip insansız hava aracını (İHA) aldınız. Bu noktada uçağınızda beyni olan bilgisayarın içindeki yazılım sizin değil. En gelişmiş uçağı aldığınız zaman, o bilgisayar içinde ne yazılım varsa o hükmediyor uçağa. Ülkeniz yüksek teknolojik ürünleri üretmezse müreffeh olamıyor. Sadece üretmeniz değil teknolojik ürünleri tasarlıyor da olmanız gerekiyor."

Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi ile Baykar Firması'nın İHA ve SİHA'larla yönelik çalışmalarını, Bayraktar TB2 İHA-SİHA'yı anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, terörle mücadelede ve operasyonlarda İHA ve SİHA'ların kullanılmaya başlandığını ifade eden Selçuk Bayraktar, Afrin Operasyonu'nu örnek verdi.

Bayraktar, "Ülkemize bir yabancı uçak saldırmadı. İlk defa 15 Temmuz'da kendi uçaklarımız kendi topraklarını vurdu. Pilot bize ait değildi, aynen silahlar da o yazılım sistemleri size ait değilse, günü gelir ancak sizi vurur." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesinde milli teknoloji geliştirmek için toplumsal seferberliğin önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yüzde 100 milli ve özgün tasarım olan, yüzde 93 yerli sanayi katılımı ile İHA ve SİHA'lar konusunda önemli gelişmeler gösterdiğine dikkati çeken Selçuk Bayraktar, "Günümüzde Türkiye silahlı İHA ve akıllı mühimmatını üreten 6 ülkeden biri haline geldi. SİHA'lar, Zeytin Dalı Harekatı'nda, terörle mücadelede, Kuzey Irak ve Şırnak'ta operasyonlarda İHA ve SİHA'lar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldı." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın vizyon, misyon ve faaliyetlerinden de bahsetti. Teknofest'i hatırlatan Bayraktar, teknolojinin milli takımlarını desteklediğini söyledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gelecekte otonom araçlar, uzay teknolojileri, akıllı şehirler, insansı robotlar, karanlık fabrika gibi projelerin hayata geçirilmeye başlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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