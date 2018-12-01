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Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Yağan karı fırsat bulan vatandaşlar, hafta sonunun tadını Kartepe'de çıkartıyor
01 Aralık 2018 15:21
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Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Kocaeli'de dün sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrasında ilin kayak merkezi olan Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Yoğun kar yağışı sonrasında hafta sonu tatilcileri ise ilin zirvesine akın ederek beyaz örtünün tadını çıkardı.

Kocaeli'nin dün etkili olan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Havaların soğumasıyla kış turizminin merkezi haline gelen Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Gece saatlerinde kar yağışının etkisini arttırması sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde harekete geçerek, trafiğin aksamasını iş makineleri ve tuzlama çalışmaları ile önledi. Yağan kar ile Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar yüksekliğinin yaklaşık 70 santimi bulmasını fırsat bilen vatandaşlar da karın hafta sonunun tadını kar ile çıkarttı. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'den gelen vatandaşlar, Kartepe'de doyasıya eğlendi. Kartepe'nin doğası ile kışın tadının çıkartılacağı en güzel bir bölge olduğunu söyleyen vatandaşlar, ilçedeki kayak bölgelerinde bulunan otellerdeki fiyatlarından şikayet ederek alternatif alanlara yöneldi.

"Oteller bölgesinde fiyatlar biraz pahalı"

Hafta sonu tatili geçirmek için Kocaeli'nin Tuzla ilçesinden geldiklerini söyleyen İbrahim Yılmaz, bölgede bulunan kayak merkezi ve otellerde fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek, "Tuzla'dan geliyoruz. Dün itibariyle buraya geldik, Sapanca yakınlarında sürekli kaldığımız bir yerde konaklıyoruz. Her sene en az 3 kere gelmeye çalışıyoruz. Çocuklar çok seviyor burayı. İstanbul, özellikle Tuzla'ya yakın olmasının bir avantajı var. Mesafe yakın olduğu için de buraya geliyoruz. Oteller bölgesinde fiyatlar biraz pahalı. Biz buna çözüm bulup kendi kayağımızı aldık. Bir kayağı bir kez alıyoruz, her sene kullanıyoruz. Bölgede bulunan otellerde kalmıyoruz, aşağıda kalıyoruz. Bizim için üst taraflar pahalı. Yukarıda tek otel olmasından dolayı insanlar oraya gitmek zorunda kalıyor. Ama biz öyle yapmayıp aşağıda sürekli gittiğimiz yerler var. Günü birlik gelip aşağıya gidip orada kalıyoruz" dedi.

"Çocuklar için geldik biz, çok güzelmiş"

Karın yağdığını duyduktan sonra İzmit'ten çocukları ile birlikte karda eğlenmek için geldiklerini kaydeden Didem Kurşun ise "Biz çocuklar için geldik. Onlar çok istiyordu. Bir de kardeşleri var, onu getiremedik. Çok eğlendik, çok güzel kayaklar falan. Çocuklar için geldik biz, çok güzelmiş" diye konuştu.

"Kartopu savaşı yapıyoruz"

Ailesi ile birlikte Kocaeli'ye geldiklerini ve karın tadını çıkartma fırsatı bulduklarını kaydeden Alp Ege Gülbahçe, "Teyzemleri ziyarete geldik Denizli'den. Burada öncelikle kızaklarla kaydık. Kızaklarımızın süresi bitti, şimdi kartopu savaşı yapıyoruz. Geçen yıl Denizli'ye kar yağmamıştı. O zaman da buraya gelmiştik" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kayak merkezine girmek isteyenlerden fahiş otopark ücreti istenmesine vatandaşlar tepki gösterdi.
İhlas Haber Ajansı
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