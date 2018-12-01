İşte günün kahramanı

Zonguldak'ta derede mahsur kalan köpek operasyonla kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sürerken dereye inen bir vatandaş, ön ayakları ile boynuna doladığı iple köpeğin kurtulmasını sağladı. Vicdanlı vatandaş, günün kahramanı ilan edildi.

Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gelen İstasyon Caddesi'nde Acılık Köprüsü'nün altında mahsur kalan köpek ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpek için kurtarma çalışması başlattı. Dereye merdiven indiren ekipler köpeği kurtarmak için bir süre çabaladı. Köpek ise kurtulmak yerine derede ekiplerle oyun oynamaya çalıştı. Bu sırada kurtarma çalışmalarını izleyen bir vatandaş ise köpeği kendisinin kurtarabileceğini söyledi.

Önce itfaiye erinin botlarını giyen Siyami Değer, "Ben acıdım. Ekiplere yardım etmek istedim. Dayanamadım aşağıya indim. İpi boynuna ve ayaklarına doladım. Kurtardık" diye konuştu. Kurtarma çalışmalarına katılan bir esnaf Veli Özdemir ise "Ağabey yardımcı olunca ben de ona destek olmaya çalıştım. Çizmeleri değiştirdi. Köpek nasıl bağlanır, nasıl kurtarılır bunu bilmek lazım. Ağabeyimiz de sağ olsun ekiplerle beraber köpeği kurtardı" diye konuştu.

Dereden kurtarılan köpek ise yol üzerinde oyun oynamayı sürdürdü. Soğuk havaya ve buz gibi suya rağmen köpeği kurtaran Siyami Değer ise çevredeki vatandaşlar tarafından 'günün kahramanı' ilan edildi.