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'Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözün'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: "Ülkeyi idare edenlere, siyasilerimize diyorum ki verdiğiniz sözün arkasında durun, emeklilikte yaşa takılanlar, kadroya girmeyenler, 5 ay 29 gün çalışanlarla ilgili sorunlarımızı çözün"
01 Aralık 2018 15:30
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'Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözün'

- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Ülkeyi idare edenlere, siyasilerimize diyorum ki verdiğiniz sözün arkasında durun, emeklilikte yaşa takılanlar, kadroya girmeyenler, 5 ay 29 gün çalışanlarla ilgili sorunlarımızı çözün." diye konuştu.

Atalay, bir otelde düzenlenen Türkiye Tekstil Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) 20. Olağan Genel Kurulu'nun açılış konuşmasında, tekstille anılan Denizli'deki sigortalı işçi sayısının 587 bin olduğunu, örgütlülük oranının ise yüzde 6'da kaldığını söyledi.

Türkiye genelinde de sendikal örgütlülük oranının düşük olduğunu ifade eden Atalay, bu tablonun değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Taşeronlardan kadro dışında kalanların ve 5 ay 29 gün çalışanların çalışma sürelerine ilişkin sorunlarını dile getiren Atalay, "Ülkeyi idare edenlere, siyasilerimize diyorum ki verdiğiniz sözün arkasında durun, emeklilikte yaşa takılanlar, kadroya girmeyenler, 5 ay 29 gün çalışanlarla ilgili sorunlarımızı çözün." dedi.

Türk-İş içerisinde her partiden, her etnik kökenden çalışan bulunduğuna dikkati çeken Atalay, işçiler, çiftçiler, emekliler ve işsizlerin, bu ülkenin yüzde 70'ini temsil ettiğini söyledi.

Atalay, seçimler yapılacağı zaman, işçilerin sendika yöneticileriyle istişare yapıp oy vermesi gerektiğine işaret ederek, Mecliste işçi kökenli milletvekili sayısının az olmasını eleştirdi.

Türk-İş olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Atalay, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin eleştirilerini de dile getirdi.

- "Sendikalaşmanın önündeki bütün engeller kaldırılmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da sendikalı işçi ve örgütlenme oranının her geçen gün düştüğünü, örgütlenmenin olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü durumda olduğunu dile getirerek, iş kazalarının neredeyse tamamına yakınının örgütlü olmayan sektörlerde, sendikalaşmanın olmadığı yerlerde gerçekleştiğini ifade etti.

İş kazalarının önlenmesindeki kesin çözümün sendikalar olduğunu belirten Ağbaba, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyi, kayıt dışı istihdamı bitireceksek yapılacak bir şey var, sendikalaşmanın önündeki bütün engelleri kaldırmak. Eğer bunları yaparsak Türkiye bu utancı yaşamaz, Avrupa'da iş cinayetlerinde birinci olmaz. Türkiye bunu başarırsa kayıt dışı ekonomi diye bir şey kalmaz."

Kıdem tazminatıyla ilgili her bakan değiştiğinde bir çalışma yapıldığını savunan Ağbaba, kıdem tazminatının fona devredilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Fonlarda kesinti yapılan paraların başka alanlarda kullanıldığı iddiasında bulunan Ağbaba, "Eğer kıdem tazminatı fona devredilirse bir; toplu işten çıkarmalar olacak, iki; işçinin iş güvencesi elinden alınmış olacak. Bu tamamen bir kandırma, işçinin 82 yıl boyunca kazanmış olduğu hakkın yok edilmesi demektir. Buradan açıkça haykırıyoruz. Siz 'kırmızı çizgimizdir, genel grev kararımızdır' dediniz. CHP olarak kıdem tazminatı meselesinde sizinle, sizin önünüzde, sizin yanınızda kol kola olacağımızı, bu mücadelede sizi yalnız bırakmayacağımızı buradan ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, özelleştirmeler konusuna da değinerek, özelleştirmelere karşı olduklarını dile getirdi.

- "2015'ten bu yana 6 bin dolayında emekçi hayatını kaybetti"

TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat da iş kazalarına ilişkin "Bunlar kaza değil cinayettir." değerlendirmesinde bulundu.

Irgat, geçen yıl 2 bin 6, bu yılın 10 aylık bölümünde ise 1640 işçinin, iş kazalarında hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Son Genel Kurulumuzu gerçekleştirdiğimiz 2015'ten yılından bu yana, ülkemizde, 6 bin dolayında emekçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Bizler, alın terimizle çalışırken, ülkemiz için üretirken, bir de canımızdan olmak istemiyoruz." diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanacağını hatırlatan Irgat, "Bu komisyonda konfederasyonumuz Türk-İş adına, ben görev alıyorum. Aralık ayı itibarıyla görüşmelere başlayacağız. Ülkede enflasyon ve zamlar belliyken, böyle bir ortamda, enflasyonun altında kalan hiçbir zam teklifiyle bize kimse gelmesin." dedi

Kıdem tazminatının önemini dile getiren Irgat, "Türkiye'de Türk-İş olduğu sürece, kıdem tazminatı hakkımız var olacaktır. Elimizde kalan son hakkımız olan kıdem tazminatımıza dokundurmayacağız. Direneceğiz, kazanacağız, bunun için de ödenmesi gereken her türlü bedeli ödemeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavrak'ın divan başkanlığı yaptığı Genel Kurul'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Göksel Kaya, Atatürk'ün İktisat Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmayı okudu.
Anadolu Ajansı
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