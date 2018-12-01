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Bu meyve kansere karşı koruyor

Diyetisyen Cansu Arslan, Gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade etti.
01 Aralık 2018 15:33
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Bu meyve kansere karşı koruyor

Diyetisyen Cansu Arslan, Gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade etti.

Kuzey ve Orta Anadolu'da yetişen, beyaz renkli çiçekler açan, kırmızı renkli meyvesinden meyve suyu elde edilen Gilaburu, yüksek C vitamini içeriğiyle birçok hastalıktan koruma özelliği taşıyor. Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış aylarının yüzünü göstermesi ile birlikte vücudumuz için farklı alternatifler aramak zorunda kalındığını bu noktada Gilaburu meyvesinin dikkat çektiğini dile getirerek, "Yüksek C vitamini içeriği bunun yanında A ve E vitamininden, likopenden zengin olması bu meyvenin önemini arttırıyor. Meyvemiz Sivas, Kayseri ve Tokat çevrelerinde sık görülen bir meyve. Salamura veya meyve suyu halinde satılıyor. Salamurasını alıp suyunu da sıkabilirsiniz. İstersek meyveyi direkte yiyebiliriz ama ben sulandırarak meyve suyunu tüketmeyi öneriyorum" dedi.

Yaşlanma etkilerini azalıyor

Diyetisyen Arslan, Gilaburu meyvesinin yaşlanma etkilerini azalttığını belirtip, "Tüm bu özellikleriyle Gilaburu meyvesi; antioksidan, antikanserojen, antimikrobiyal etkiye sahiptir. Özellikle antioksidan yapısı bizim için önemlidir çünkü vücuttaki serbest radikalleri bağlayarak vücudu hastalıklara karşı korur. Zengin içeriği ile Gilaburu'ya baktığımızda tansiyon ve kalp hastalarının tüketebileceğini görüyoruz. Yaşlanma karşıtıdır diyoruz çünkü anti-aging etkili besinler arasındadır" diye konuştu.

"Kansere karşı koruyor"

Gilaburunun kansere karşı koruyucu olduğunu belirterek, "Kansere karşı koruyucudur. Doğal savunma mekanizmamıza yardımcıdır. Böbrek taşlarını ve kumunu düşürmeye yardımcı olduğuna dair araştırmalar vardır. İdrar yolu enfeksiyonun da kullanılabilir. Kadınlarımızda özellikle doğum sonrası spazmlara ve adet sancılarına iyi gelir. Uykusuzluğu giderir. Son olarak da zayıflama diyetlerinde yardımcıdır. Meyve suyu özellikle şekersiz bir şekilde tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırır. Bu meyve için 3 önemli nokta unutulmamalıdır; Meyvenin suyu 1'e 1/4 oranında sulandırılarak tüketilmelidir, mide ve bağırsak ülseri olan hastalar tüketmemelidir, herhangi bir alerjik reaksiyon görüldüğünde tüketimi bırakılıp doktorunuza danışılmalıdır. Bu grup haricinde günlük beslenmenize ekleyebilirsiniz." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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